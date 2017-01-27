Yurtta kış

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MALATYA (AA) - Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 216 mahallenin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Akçadağ'da 13, Arapgir'de 41, Battalgazi'de 39, Darende'de 23, Doğanşehir'de 10, Doğanyol'da 3, Hekimhan'da 9, Kale'de 10, Kuluncak'ta 8, Pütürge'de 57, Yazıhan'da 1 ve Yeşilyurt'ta 2 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Toplam 2 bin 802 kilometrelik kapalı yolun ulaşıma açılması için 31 ekip iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

- Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı

Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ü kapsayan bölge genelinde kar yağışlarının 28 Ocak günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Havanın 3 Şubat'a kadar az bulutlu ve açık, rüzgarın ise kuzeybatılı yönlerden orta kuvvette esmesi nedeniyle bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.