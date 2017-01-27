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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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Karabük'te hırsızlık güvenlik kamerasında

27 Ocak 2017 Cuma, 17:39

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir iş yerinde yaşanan hırsızlık, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bayır Mahallesi'nde toptancı olarak faaliyet gösteren Ertuğrul Taşlıoğlu, iş yerinden hırsızlık yapıldığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bir bilgisayar, fotoğraf makinesi ve bir miktar nakit paranın çalındığını belirledi.

İş yerinde bulunan güvenlik kameraları inceleyen ekipler, zanlının bulunması için çalışma başlattı.

Kayıtlarda, eldivenli ve şapkalı bir kişinin, iş yerinin arka kısmında bulunan saç paneli açarak içeri girdiği, önce paraların bulunduğu çekmeceyi kırdığı, daha sonra bilgisayar ve fotoğraf makinesini alarak aynı yerden çıktığı görülüyor.


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