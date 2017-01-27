Karda mahsur kalanların yardımına Türk Kızılayı yetişti

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

DÜZCE (AA) - Düzce'de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan D-655 Düzce-Zonguldak karayolunda mahsur kalan sürücülere Türk Kızılayı ekipleri ulaştı.

Bölgede etkili olan kar yağışı, Düzce ve Zonguldak arasında bağlantıyı sağlayan D-655 karayolunun Hiciz rampası, Şifalı Su ve Tepeköy mevkilerinin Akçakoca yönünde ulaşımda aksamalar yaşanmasına neden oldu.

Yola hazırlıksız çıkarak zincir takmayan çok sayıda sürücünün araçlarında mahsur kaldığı bölgede, Türk Kızılayı Batı Karadeniz Lojistik ve Afet Yönetim Merkezi ekipleri, araçları zincir takarak bulundukları bölgeden kurtarmaya çalıştı.

Ekipler, soğuktan etkilenen sürücülere ve yolculara çay ile çorba ikram etti.

Bölgedeki çalışmalar hakkında AA muhabirine bilgi veren Türk Kızılayı Batı Karadeniz Lojistik ve Afet Yönetim Merkezi Afet Uzmanı Cemil Selvi, yardıma ihtiyacı bulunan herkesin yanında yer almaya çalıştıklarını söyledi.

Bölgede sürekli ring halinde bulunarak sürücülere yardım etmeye çalıştıklarını belirten Selvi, şunları dile getirdi:

''Yolda kalan sürücü ve yolcular için sıcak ikramlarda bulunuyoruz. Yolda kalan vatandaşlarımıza çay, kahve ve kek gibi ikramlarda bulunuyoruz. Amacımız sürücülerimizin ve yolcularımızın yalnız olmadıklarını hissettirmek. Bugün de yolda kalan insanlarımızın ihtiyaçları var. Biz buradayız ve ikramlarımız devam ediyor. Türk Kızılayı olarak ihtiyacın olduğu her yerdeyiz."

Öte yandan, Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte sabah saatlerinde 99 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu, İl Özel İdaresinin yoğun çalışmasıyla bu rakamın 4'e indiği, çalışmaların devam ettiği bildirildi.