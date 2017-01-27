Ankara'da El Kaide üyeleri hakkında iddianame

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ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü El Kaide üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 sanık hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet Savcısı Velihattin Eldemir tarafından hazırlanan iddianamede, "Lut kavminin çirkin işini yapan görürseniz faili de mefulü de öldürünüz" yazılı afişleri Ankara'da farklı yerlere asarak eş cinsellerin hedef gösterildiği belirtildi.

Soruşturmada, afişte imzası bulunan "Genç İslami Müdafaa" adlı oluşumun, Ankara'nın çeşitli yerlerinde afiş ve broşür yapıştırıp dağıttığı tespit edildi.

İddianameye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Genç İslami Müdafaa" oluşumu üyesi zanlılar Ersin Miraç K, Umut Ömer B, Adem D, Muhammed K. ve Muhammed Erer Ö'yü gözaltına aldı.

Zanlıların sosyal medyadan da El Kaide ve El Nusra cephesi yanlısı paylaşımlarda bulundukları belirlendi.

İddianamede, Ersin Miraç K'nin, 2016'da Suriye'de çatışma bölgelerine gittiği kaydedildi. Ersin Miraç K. ve Umut Ömer B. hakkında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldığı, yine Muhammed K. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "örgüt üyeliği" suçundan açılan başka bir soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

İddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.











