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Ağrı'da sosyal medyada terör propagandası operasyonu

27 Ocak 2017 Cuma, 18:04

AĞRI (AA) - Ağrı'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 kişiden 14'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapıldığı yönündeki soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 kişiden 14'ü tutuklandı. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartı ile 9 kişi ise serbest bırakıldı.



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