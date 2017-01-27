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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Suriye'deki askerlere yönelik eylem hazırlığı yapan 3 DEAŞ'lı tutuklandı

27 Ocak 2017 Cuma, 18:16

GAZİANTEP (AA) - Fırat Kalkanı Harekatında görev alan askerlere yönelik "canlı bomba" eylemi için keşif yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 3 Suriyeli tutuklandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde düzenlediği operasyonda, Suriye uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Açıklamada, şüphelilerin, Fırat Kalkanı Harekatına katılan askerlerin sınır hattında ve Suriye'de askerlerin gidiş geliş güzergahlarını, sevkiyat noktalarını ve kamp yerlerini tespit etmeye yönelik çalışmalar yürüttüğü bildirildi.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlının çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı belirtildi.

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