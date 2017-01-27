KPSS sorularının sızdırılmasına yedinci dava

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ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 102'si asker eşi 105 sanık hakkında daha Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açtı.

Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ın hazırladığı iddianamede, sanıkların, daha önceki iddianamelerde olduğu gibi "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına zincirleme dolandırıcılık" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suçlarından 14 yıl 9'ar aydan 36'şar yıla kadar cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin daha önce hazırlanan iddianameler anımsatılarak, 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013'teki KPSS, 2012, 2013 ve 2014'teki ALES, 2013 YDS ve 2013 İDS sorularının, FETÖ mensuplarınca ele geçirildiğine yer verildi.

Sınav sorularının kamu tarafından hazırlanan, kamu kurumunun tüzel kişiliğine ait ve muhatapları için menfaat niteliğinde olan bir kamu malı olduğu belirtilen iddianamede, soruların sınava kadar açıklanması, paylaşılması, kullanılması yasaklanan gizli bilgiler olduğu ve ekonomik değer taşıdığı ifade edildi.

Soruları sınavdan önce örgütlü olarak elde eden adayların kamuya ait malı kamuyu aldatarak ve haksız şekilde edinerek kullandıkları ve haksız başarı elde ettikleri kaydedilen iddianamede, bunun sonucunda ÖSYM'nin 9 milyon 111 bin 138 lira 13 kuruş zarara uğradığı bildirildi.

KPSS soruşturmaları kapsamında daha önce hazırlanan bilirkişi raporunun anımsatıldığı iddianamede, iptal edilen 2010 KPSS eğitim bilimleri testinin tekrar sınavına giren 2 bin 52 adaydan 35'inin puanlarını artırırken, 18'inin aynı puanları aldığı, bin 999'unun ise puanlarını düşürdüğüne işaret edildi.

Tekrarlanan ve daha kolay olduğu belirtilen ikinci sınavda adayların yüzde 97,4'ünün puanlarını düşürmesinin normal olmadığı vurgulanan iddianamede, bu doğrultuda şüphelilerin ilk sınavda aldıkları yüksek puanların başka etkenlerden kaynaklanabileceğine yönelik "güçlü kanaat oluştuğu" ve adayların sınav sorularını cevaplamalarında kendi yeteneklerinden başka faktörlerin etkili olduğu belirtildi.

- Sanıklardan 9'u ByLock kullanıcısı

İddianamede sanıklardan Elif Yıldırım, Fadime Ebru Acar, Fatma Civelekoğlu, Figen Kılıç, Filiz Dişli, Hatice Uçar, Havva Tanrıseven Çayır, Hilal Uzunay ve Seçil Kınık'ta FETÖ mensuplarının şifreli haberleşme programı ByLock bulunduğuna, zanlılardan 20'sinin eşinin de ByLock'u kullandığına işaret edildi.

Kamuoyunda "Bank Asyayı kurtarma operasyonu" olarak da bilinen dönemde, bu bankadaki para hareketlerinin incelenmesi sonucunda, 105 sanıktan Havva Tanrıseven Çayır ve Elif Yıldırım'ın hesaplarında artış olduğunun belirlendiğine işaret edilen iddianamede, Kübra Sagun ve Fatma Civelekoğlu'nun da FETÖ tepe yöneticileriyle doğrudan irtibatının olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

- Suikast ekibinden 2 darbecinin eşi

İddianameye göre, sanıklardan 64'ünün eşi FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanırken, 10'unun eşi TSK'dan ihraç edildi, 9'unun eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 5'inin eşi ise geçici görevden uzaklaştırıldı.

Sanıklardan Reyhan Abra'nın eşi Binbaşı Sadullah Abra'nın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayan pilot olduğu, Kübra Gülmez'in kocası Kıdemli Yüzbaşı Haldun Gülmez ile Kübra Sagun'un kocası Yüzbaşı Bahadır Sagun'un ise Marmaris'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikasta giden ekipte yer aldığı bildirildi.

Öte yandan, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, başsavcılığın geçen günlerde 2'si karı koca 3 kişi hakkında hazırladığı KPSS iddianamesini de kabul etti.

- KPSS davaları

KPSS'ye ilişkin ilk dava 230 kişi hakkında 25 Aralık 2015'te açılmıştı. İddianamede, sınavdan önce soruların Fetullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Ankara Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği görevlisi Berat Koşucu tarafından, Süleyman Mustafa İnanıcı aracılığıyla Yalvaç'taki sanık Baki Saçı'ya e-postayla gönderildiğine dair deliller üzerine başlatılan soruşturmada "örgüt" bağına da ulaşıldığı bildirilmişti.

İlk iddianamede, "Soruşturmada olayın sadece yerel ölçüde kalmadığı, soruların bu kişiler haricinde sınava giren birçok adaya örgütlü şekilde ulaştırıldığı, şüpheli konumundakilerin birlikte hareket ettiği, bu birlik ve beraberliğin tesadüflerden ibaret olmadığı ve birçok ortak noktalarının olduğu tespit edilmiştir. Delillerin değerlendirilmesinde eylemlerin hiyerarşik ve örgütlü gerçekleştiği anlaşılmıştır." tespitinde bulunulmuştu.

Sanıklar arasında "cemaat bağı" olduğuna, soruların sınavdan önce genellikle bu bağa uygun dağıtıldığına işaret edilen iddianamede, profilleri, iş yerleri, mali ve sosyal irtibatları incelendiğinde sanıkların FETÖ içinde yer aldıkları belirtilmişti.

Son davalarla birlikte KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin dava sayısı 7'ye, bu davalardaki sanık sayısı 583'e yükselecek.



