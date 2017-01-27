Adliye personeline yönelik EYP'li saldırıya ilişkin dava

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ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu davasına ilişkin keşif yapan adliye personeline yönelik el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıyla ilgili terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen 2 sanığın, ağırlaştırılmış müebbet ve 194'er yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Davut Esen (19) ve Hayrullah Turan (19) ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyetinin söz verdiği sanıklardan Esen, olay yerinde olmadığını ileri sürdü.

Hayrullah Turan'ı tanıdığını belirten Esen, "Ancak olay tarihinde birlikte değildik. Ben dayılarımla Karayusuflu köyü tarafında balık tutmaya gitmiştim. Ben bombanın ne şekilde yapıldığını, ne şekilde bir şey olduğunu bile bilmiyorum. Devletin memuruna bomba değil taş bile atmam. İddia edilen olayda ben yoktum. Kesinlikle üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Tarım işçisi Hayrullah Turan da suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Olay anında bölgede olmadığını öne süren Turan, "Hürriyet Mahallesi'ne doğru akrabalarımın yanına gidiyordum. Bir müddet sonra polisin yolu kapattığını görünce geri döndüm, ben uyuşturucu operasyonu olduğunu düşündüm. Hürriyet Mahallesi'ne geldiğimde, bomba atıldığını duydum. Benim bilgim bu şekilde olmuştur. Cizre'de olduğum iddia edilen dönemde babamla oraya cenazeye gitmiştim, o tarihte kırsalda bulunduğum iddiası yersizdir. 'Soreş' benim göbek ismimdir, kod adım değildir." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, her 2 sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinin arasında hakim ve savcının da yer aldığı 7 kişilik heyetine 17 Ekim 2016'da yaptığı keşif sırasında el yapımı patlayıcıyla (EYP) saldırı düzenlenmişti. Zabıt katipleri Cumali Karayiğit ile Görkem Saitoğlu hafif yaralanmış, saldırıyı düzenlediği iddiasıyla Hayrullah Turan ve Davut Esen tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında "fikir birliği içinde devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "taşınması yasak maddeleri bulundurmak", "mala zarar verme", "PKK/KCK üyesi olmak" ve "görevi başındaki memurları kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 194'er yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.







