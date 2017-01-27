Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı 1,50 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|21,00
|22,00
|21,53
|HTS
|Et Büyükbaş
|KG
|19,00
|31,80
|24,20
|HMS
|Tere Yağ
|KG
|18,00
|18,00
|18,00
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|1,50
|1,50
|1,50
|HTS
|Patates
|KG
|1,00
|1,00
|1,00
|HMS
|Kaşar Peynir
|KG
|17,37
|20,00
|18,74
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış