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HDP Sözcüsü Bilgen:

27 Ocak 2017 Cuma, 18:36

ANKARA (AA) - HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, anayasa değişikliği referandumunu olağanüstü halin oylanması olarak gördüklerini belirterek, "Eğer devam etmekte ısrarlıysalar biz de halka olağanüstü hali soracağız." dedi.

Bilgen, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, anayasa değişikliğine ilişkin referandum süreci ve siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referanduma OHAL ile gidilmesinin rahat bir zemin hazırlayabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Bilgen, "Türkiye'yi daimi bir olağanüstü hale sokalım, bundan sonra bütün seçimler rahat biçimde gerçekleşsin. Böyle bir şey olmaz. Olağanüstü hal bütün toplumu, ekonomiyi, seçim güvenliğini, demokratikleşmeyi, hakları, özgürlükleri, her şeyi tehdit eder. Bu, dünyanın her yerinde ve tarihin her döneminde böyledir." şeklinde konuştu.

Olağanüstü hal döneminde Türkiye ekonomisinin de kötüye gittiğini öne süren Bilgen, şunları kaydetti:

"Alınan tedbirler, Merkez Bankasının faiz politikası da dahil, bir bir çöküyor. Artık bu tedbirlerle, bu düzenlemelerle mekanizmaların işlevsizliği ortaya çıkıyor. Bırakın sorunu çözmeyi artık ileride sorun çözme ihtimali, umudu ile bel bağlanacak mekanizma kalmayacak. Bugün yapılan ekonomiyle ilgili günü kurtarma çabasıdır."

- "Hayır'da yarışalım tavrıyla yolumuzu çizeceğiz"

Halkın kendi geleceğine sahip çıkmak konusunda üzerine düşeni yapacağına inandığını söyleyen Bilgen, şöyle konuştu:

"Referandum kampanyamızı olağanüstü halin oylanması olarak görüyoruz. Eğer devam etmekte ısrarlıysalar biz de halka olağanüstü hali soracağız. 'Keyfi biçimde on binlerce insanın hiçbir somut delile dayanmadan, hiçbir soruşturma gerçekleşmeden, hiçbir yargılama süreci hayata geçirilmeden önce işten atılıp sonra da önlerine konulan ve hiçbir işlevselliği olmayan mekanizmaları onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz?' diyeceğiz."

Bilgen, meslek örgütlerini ve sendikaları ziyaretlere başladıklarını ve bu konuları masaya yatırdıklarını ifade ederek, "Yuvarlak masa toplantıları düzenliyoruz. Bu toplantılarda onların önerilerini, HDP'den beklentilerini dinliyoruz. Biz, 'Herkesin hayırı kendine' ve 'Hayırda yarışalım' tavrıyla, tutumuyla yolumuzu çizeceğiz." dedi.

'Hayır' kampanyası için 31 Ocak 2017'de Diyarbakır'da farklı sivil toplum örgütleriyle birlikte bir deklerasyon yayınlayacaklarını bildiren Bilgen, bununla birlikte en çok oy aldıkları illerdeki kampanyalarını fiilen başlatmış olacaklarını kaydetti.

Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Bilgen, bir soru üzerine "hayır" kampanyasında başka partilerle yan yana gelecek olmalarının doğal olduğunu belirtti.

Bilgen, "Aynı ülkede yaşıyorsak birinin birisiyle birlikte gözükmesi, bir toplum kesiminin başka bir toplum kesimiyle yan yana durması sevindirici bir şeydir, korkulacak, tepki gösterilecek bir şey değildir. Farklı ideolojiler, farklı inançlar, farklı cinsel kimlikler, farklı diller, farklı kültürler var. Bu durumda siyasette de sokakta da hayatın içerisinde de 'Onunla o birlikte gözüküyor' üzerine kurulu bir dili, söylemi, bölücü, ayrıştırıcı, kamplaştırıcı bir dil olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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