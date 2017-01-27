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MALATYA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşad Arat, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında Malatya'da oda başkanları ve sendika temsilcileriyle buluştu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Odada gerçekleştirilen toplantıda Müsteşar Yardımcısı Arat, Bakanlığın istihdam arttırıcı faaliyetleri ve SGK teşvikleriyle ilgili bilgilendirme yaptı.

Arat, toplantıda, iş dünyasının sorunlarını yakından takip ettiklerini ve bu konuda yeni düzenlemeler yapılacağını belirterek, sivil toplum kuruluşlarının kendileri için önemli olduğunu, bu anlamda temsilcilerin görüşlerinin çalışmalarına yön verdiğini kaydetti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Hasan Hüseyin Erkoç da yaşanılan olumsuzluklara rağmen devletin iş hayatının canlı tutulması için gereken çabayı gösterdiğini aktararak, sosyal güvenlik primi ile asgari ücret destekleri gibi istihdamı artırıcı girişimlerin yaşandığını ifade etti.

Erkoç, aralık 2016 ve ocak, şubat 2017 dönemi SGK primlerinin faizsiz 2017 yılının ekim-kasım-aralık aylarına ötelenmesinin önemli olduğunu vurguladı. Erkoç, orta ve yüksek teknolojili sektörlerde yeni istihdam sağlayacak iş verenlere bir yıl süresince asgari ücretin yarısı, ikinci yılda ise yüzde 25'i oranında destek verilmesi, 500 bin kişinin işbaşı eğitim programıyla özel sektörde istihdam edilmesinin önemine değindi.

Bakanlık yetkililerinin sahaya inerek 'Çalışma hayatında milli seferberlik' adı altında alanlarıyla ilgili bilgiler vermesi ve iş dünyasının yaşadığı sıkıntıları yerinde çözmesinin önemli bulduğunu ifade eden Erkoç, Bakanlığa ve kurum yetkililerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, istihdam arttırıcı faaliyetler ve SGK teşvikleriyle ilgili bilgiler verdi.

Toplantıya, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Muhiddin Şahin, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meftun Sakallı, İŞKUR İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanı Şaban Karakuş, Malatya Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Orhan Özbek, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, Malatya İŞKUR Müdürü Vahap Toman, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve sendika temsilcileri katıldı.

