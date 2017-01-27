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Sivas'tan Haleplilere 6 tır un yardımı

27 Ocak 2017 Cuma, 18:42
Sivas'tan Haleplilere 6 tır un yardımı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının koordinesiyle Memur-Sen İl Temsilciği tarafından toplanan un yüklü 6 tır, dualar eşliğinde Haleplilere gönderildi.

Vali Davut Gül, Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, komşusu açken tok yatmanın Müslüman'a yakışmayacağını söyledi.

Müslümanların kardeş olduğunu dile getiren Gül, "Memur-Sen ve İHH, bu bilinçle dünyanın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa kendi üyeleriyle hem onlara yardım etmeye hem de kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Sivasımız da gerek İHH gerek Memur-Sen gerekse diğer sivil toplum kuruluşlarının toplamda gönderdiği yardım 300 tırın üzerinde. Sivaslıların yardımseverliği için ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bu acılar bir an önce sona erer ve bir daha böyle bir şey yaşanmaz. İhtiyaç olduğunda Sivaslılar yardımlaşmayı bilen insanlar, mutlaka ellerini uzatacaklardır." diye konuştu.

Memur-Sen İl Temsilcisi Halil İbrahim Temiz de bundan sonra da mazlum ve mağdurların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Dua edilmesinin ardından un yüklü 6 yardım tırı Haleplilere ulaştırılmak üzere uğurlandı.

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