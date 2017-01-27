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TDV Bartın Şubesi yeni hizmet binası açıldı

27 Ocak 2017 Cuma, 19:15
TDV Bartın Şubesi yeni hizmet binası açıldı

BARTIN (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bartın Şubesi'nin yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.

Bartın Valisi Nusret Dirim, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye Diyanet Vakfı Bartın Şubesi'nin yıllardır Bartın'a hizmet eden bir vakıf olduğunu söyledi.

Dirim, vakfın daha önce müftülüğün bünyesinde hizmet verdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Vakıf, şimdi yeni hizmet binasına taşınacak. Halka hizmet noktasında daha yakın olacak, bu anlamda Diyanet İşleri Başkanlığının bu projesi halk ile vakfı buluşturma anlamında takdire şayan. Türkiye Diyanet Vakfı hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla hizmetlerini sürdürüyor. Türkiye'nin en önemli vakfı diyebiliriz çünkü 150'ye yakın ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin de hemen hemen tüm il ve ilçelerinde faaliyet gösteriyor. Bu büyüklükte Türkiye'de sanıyorum başka vakıf yok. Türkiye Diyanet Vakfını Bartın'a yaptığı hizmetlerden dolayı şükranla karşılıyorum."

Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Palakoğlu da "Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığımızın bünyesinde dünyanın dört bir yanında 7 iklimde ve 7 kıtada insanlara ve insanlığa hizmet için gayret ediyor, çalışıyor. Hayırsever vatandaşlarımızın bağışları ve katkılarıyla bu hizmetler yürüyor." diye konuştu.

Daha sonra şube, Bartın Müftüsü Mahmut Gürbüz tarafından okunan duanın ardından açıldı.

Açılışa, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan, Bartın İl Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu, Türkiye Diyanet Vakfı Şube Hizmetleri Müdürü Yavuz Kocamış, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


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