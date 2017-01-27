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Suriyeli çocuklar için 150 milyon avro hibe

27 Ocak 2017 Cuma, 19:31
Suriyeli çocuklar için 150 milyon avro hibe

ANKARA (AA) - Dünya Bankasınca, finansması AB Delegasyonu tarafından karşılanmak üzere Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli çocukların eğitimi için 150 milyon avroluk hibe sağlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Merkez Binada, Suriyeli öğrencilerin eğitimi için hibe desteğini içeren protokol imza törenine, MEB Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zutt, AB Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Simona Gatti katıldı.

Türkiye'de 3 milyona yakın Suriyelinin misafir edildiğini dile getiren Demirci, ülkenin neredeyse nüfusunun yüzde 5'ine karşılık gelen bir kitleyi misafir etmeyi bir yük olarak değil insani bir sorumluluk gördüklerini söyledi.

Demirci, bu krizin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sorumluluğu ile yönetilebileceğine işaret ederek, Suriyelilerin de dünyanın kendilerini unutmadığını görmek istediklerini dile getirdi.

Ülkede misafir edilenler için yapılanların "denizden insan çıkarmak"tan çok farklı olmadığını ifade eden Demirci, "Nitelikli eğitim imkanına kavuşturduğumuz her çocuk, aslında denizden çıkardığımız bir çocuk." dedi.

Suriyeli çocukların eğitime kavuşturulmasıyla ailelerinin de risklerden korunduğuna dikkati çeken Demirci, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 200 bin dolayındaki çocuk, Türk eğitim sistemi içinde aynı okullarda, aynı sınıflarda nitelikli eğitime ulaşmış durumdalar. 300 bine yakın Suriyeli çocuk da geçici eğitim merkezlerinde, hem Türkçe hem telafi programları, hem de kendi dilleri ve kültürleriyle ilgili eğitim alıyorlar. Bununla beraber toplamda 500 bin çocuğa ulaştık diyebiliriz. Delegasyonla beraber yürüttüğümüz proje kapsamında, daha geniş bir kitleyi gelecek yıl okullara hazırlamak için nitelikli bir iş birliği yapıyoruz."

Demirci, daha önce aracı kuruluş olarak Alman Kalkınma Bankası ile Suriyeli öğrencilerin eğitimine yönelik 115 milyon Avroluk değerinde bir protokol imzalandığını bildirdi.

Dünya Bankası ile bugün imzalanan hibe programının 150 milyon avro olduğunu aktaran MEB Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, "Bu da takriben 2 bin 600 derslik demek. Ulaştığımız rakam hedef kitle dikkate alındığında önemli bir rakam. Suriyeli çağ nüfusu dikkate alındığında 830 bin çocuk şu anda muhatabımız. Bununla beraber geriden gelen yaklaşık 360 bin dolayında 0-4 yaş aralığında çocuk var." bilgisini paylaştı.

-"Türkiye ne kadar alicenap olduğunu gösterdi"

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Zutt, Suriyeli çocukların eğitimi için verdikleri katkılar dolayısıyla MEB'e, finansman için de Avrupa Birliği'ne teşekkür etti.

Dünya Bankası Başkanı ile Türkiye'nin görüşmelerinde en acil ihtiyacın eğitim olduğunun dile getirildiğini aktaran Zutt, Bu kapsamda finansmanı AB tarafından sağlanmak üzere Dünya Bankası olarak 150 milyon avro değerindeki hibe anlaşmasını imzalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AB Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Gatti de Tük hükümetine 3 milyona yakın Suriyeli'ye ev sahipliği yaparak ne kadar alicenap olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Türk hükümetine ve MEB'e, Suriyeli öğrencilerin eğitim için yapılacak dersliklerin inşaatında kullanılmak üzere hibe anlaşması ile yardımcı olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Gatti, "AB olarak Türk hükümetinin herhangi bir kayıp kuşak yaratılmasını engellemek için ortaya koyduğu bu iddialı planı da canı gönülden destekliyoruz. AB ve Dünya Bankası'nın partner olarak sağlayacağı katkılarla söz konusu hibe miktarı koyduğumuz hedeflere ulaşılmasında katkı sağlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.



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