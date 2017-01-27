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Antalya'da"Yaşlılar Parlamentosu" kurulacak

27 Ocak 2017 Cuma, 20:07
Antalya'da"Yaşlılar Parlamentosu" kurulacak

ANTALYA (AA) - Antalya'da Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan Yaşlı Üniversitesi tarafından, yaşlanma ve yaşlılığın getireceği sorunların seyrini değiştirmek için "Yaşlılar Parlamentosu" kurulacak.

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından, TÜBİTAK desteğiyle 81 ilde yürütülen GeroAtlas çalışması kapsamında Türkiye'de Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan GeroAtlas 60+Tazelenme Üniversitesi'nde (Yaşlı Üniversitesi) eğitiminin yanı sıra faaliyetler de gerçekleştiriliyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında üniversite bünyesinde, Türkiye'de yaşlanma ve yaşlılığın gelecekte ortaya çıkaracağı sorunların seyrini değiştirmek, kaliteli ve sağlıklı bir gelecek hazırlamak için Yaşlılar Parlamentosu açılacak. Farklı üniversitelerdeki bilim adamlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin ve iş dünyasının katılımıyla düzenlenen istişare toplantısında, parlamentonun yapacağı çalışmalar, görev dağılımı ve önemi değerlendirildi.

Yaşlı nüfusun hızla arttığı Türkiye'de Yaşlılar Parlamentosu kurularak, ülkedeki yaşlanma ve yaşlılığın sorunlarını birlikte tartışarak, ortak fikir oluşturarak daha sağlıklı, kaliteli bir yaşam fırsatı sunulması amaçlanıyor.

Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tufan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hızla artan bir yaşlanma ve yaşlılık problemi olduğunu belirterek, sorunun çözümü için ortak çözümler aramak istediklerini söyledi.

Parlamentonun kendi içinde yapacağı görev dağılımı, Türkiye'deki yaşlıların daha sağlıklı ve kaliteli, kuşaklararası ilişkilerin dayanışma ruhu içinde şekillenmesi için bir araya geldiklerini vurgulayan Tufan, hep birlikte geleceğe farklı bir bakış açısı kazandırmak için yeni konseptler hazırladıklarını anlattı.

Bu kapsamda, "Yaşlılar Parlamentosu"nun ihtiyaç olduğunu dile getiren Tufan, "Antik Çağda Yaşlılar Parlamentosu var, dolayısıyla Antik Çağdan günümüze var olan bir şeyi biz Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Türkiye'de ilk defa burada açıyoruz. Muazzam bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

- "Önemli bir ihtiyacı karşılayacak"

Tufan, bu alanda geç kalmamak gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Burada geç kalamayız, geç kalmamız gerekiyor. Bu platform, ülkemizin gelecekteki yaşlılık ve yaşlanmanın planlı girişimlerle seyrini değiştirebilmemiz için önemli bir çalışma. Herkesin mutlaka bu çalışmada görev almasını istiyoruz. Yaşlılar Parlamentosu ülkemizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Çünkü 10 milyonun üzerinde 60 yaş üstü insanımız var. Bakıma muhtaçlık gibi sorunlarımız var. Mutlaka bizim gelecekte bugünden başlayarak gelecek için bakım sigortasını hayata geçirmemiz gerekiyor. Değilse gelecekte yaşlılığın seyri, arkadan gelecek kuşakları olumsuz etkileyecek."

Ulusal Yaşlılık Konseyi (UYAK) ve Afyonkarahisar'ın Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar da son derece önemli bir parlamento olduğunu yaşlıların tecrübesinde de yararlanmak gerektiğini anlattı.

Yaşlı Üniversitesinin öğrencilerinden 64 yaşındaki Ali Akbaş ise parlamentonun kurulmasının kendilerine büyük katkısının olacağını söyledi.

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