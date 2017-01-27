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Denizli Ticaret Borsası

27 Ocak 2017 Cuma, 20:12

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 4,24-4,55 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlik Kg 0,74 0,74 TTS
Mısır sosluKg 5,505,50TTS
Buğday sertKg 0,85 0,85 MTS
Buğday sert Kg 0,90 0,93 OFİS-S
Buğday ekmeklik Kg 0,80 0,80 MTS
Buğday yemlik kırmızı Kg 0,82 0,85 OFİS-S
Buğday yemlik kırmızıKg 0,830,83TTS
Yağlı tohumlar



Yer fıstığı iç (paketlenmiş)Kg 11,5011,50TTS
Yer fıstığı kaplamalıKg 8,008,00TTS
Yer fıstığı iç susamlıKg 10,0010,00TTS
Çeşitli gıda maddeleri
Dana (karkas) Kg 23,80 23,80 TTS
Et (sığır) Kg 21,00 21,00 TTS
Ciğer büyükbaş Kg 22,00 22,00 TTS
Kuru meyveler



Kabak çekirdeği (paketlenmiş)Kg 13,4913,49TTS
Leblebi beyaz (9 mm) Kg 13,5013,50TTS
Leblebi sarı (8 mm) Kg 6,506,50TTS
Leblebi sarı (8,50 mm) Kg 8,50 8,50 TTS
Leblebi sarı (9 mm) Kg 9,50 9,80TTS
Leblebi sarı (9,50 mm) Kg 11,50 11,50 TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg 12,00 13,00 TTS
Leblebi sarı (10 mm) Kg 14,9014,90TTS
Leblebi kaplamalı Kg 11,0011,00TTS
Leblebi kırık Kg 2,00 2,50 TTS
Leblebi çıtır Kg 4,80 11,00 TTS
Leblebi şeker Kg 5,60 5,60 TTS
Leblebi karışık Kg 13,50 13,50 TTS
Karışık çerez Kg 16,0016,00TTS
Tekstil hammaddeleri
Pamuk rol Ege st-1 Kg 6,85 6,85 TTS
Çeşitli maddeler
KekikKg4,244,24MTS
KekikKg4,554,55TTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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