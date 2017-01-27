27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu

27 Ocak 2017 Cuma, 20:36

BOLU (AA) - Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 öğretmen çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Bolu, Malatya, Kütahya, Adana, Osmaniye ve Manisa'daki operasyonlarda gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen 5 öğretmenin, adliyedeki sorgusu tamamlandı.

Örgütün gizli haberleşme sistemi "Bylock"u kullandığı iddia edilen Ahmet Eralp, Ahmet Güler, Mehmet Fatih Yıldırım, Mehmet Sadi Karayel ve Saim Altıntaş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince 25 Ocak 2017 tarihinde, Bolu merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan operasyon kapsamında 21 kişi gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 13 kişi tutuklanmış, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla, 1 kişide savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BOLU MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Pop Müzik sanatçısı Derya Uluğ Bolulu hayranlarıyla buluşacak
YEREL

POP MÜZİK SANATÇISI DERYA ULUĞ BOLULU HAYRANLARIYLA BULUŞACAK
Çiçek açan endemik bitkiler ilgi görüyor
YEREL

ÇİÇEK AÇAN ENDEMİK BİTKİLER İLGİ GÖRÜYOR
Elazığspor galibiyet serisi yakalamak istiyor
YEREL

ELAZIĞSPOR GALİBİYET SERİSİ YAKALAMAK İSTİYOR
Bolu'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BOLU'DA FETÖ/PDY OPERASYONU

Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BOLU MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
YEREL

BOLU DAĞI'NDA YOĞUN KAR YAĞIŞI
Iraklı çocuğun dövülerek öldürüldüğü iddiasına ilişkin dava
YEREL

IRAKLI ÇOCUĞUN DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASINA İLİŞKİN DAVA
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
YEREL

BOLU DAĞI'NDA YOĞUN KAR YAĞIŞI