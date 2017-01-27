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Karabük'teki FETÖ/PDY operasyonu

27 Ocak 2017 Cuma, 20:39

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve daha önce görevden uzaklaştırıldıkları belirtilen 2 emniyet mensubu tutuklandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve bir süre önce açığa alındığı öğrenilen emniyet müdür yardımcısı M.K, komiser İ.Y ve komiser yardımcısı M.Ç, ile Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları çalışanları V.K, A.E, U.B, F.Ö, L.T, S.E, Ö.L, E.Ö ve F.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Karabük Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcı, bir süre önce açığa alındığı öğrenilen emniyet müdür yardımcısı M.K, komiser İ.Y. ve komiser yardımcısı M.Ç'yi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ederken, diğer şüpheliler için ek süre istedi ve emniyete geri gönderdi.

Örgütün gizli haberleşme sistemi "Bylock"u kullandığı tespit edilen emniyet mensupları M.K ve İ.Y tutuklandı, M.Ç ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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