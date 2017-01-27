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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Malatya'da ulaşıma kar engeli

27 Ocak 2017 Cuma, 20:45

MALATYA (AA) - Malatya'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kuluncak-Darende karayolunda mahsur kalan araçlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Dün akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kuluncak-Darende karayolu Ayvalı Mahallesi mevkisinde mahsur kalan 50 araç sürücüsü, durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin uzun süren yol açma çalışmalarının ardından mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

Yoğun tipi ve kar yağışından dolayı Kuluncak-Darende yolu ulaşıma kapatıldı, çalışmalara ara verildi.

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