27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ordu'da minik köpeklere sıcak yuva

27 Ocak 2017 Cuma, 21:01
Ordu'da minik köpeklere sıcak yuva

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde soğuk hava nedeniyle sokakta bulunan yavru köpekler toplanarak barınağa götürüldü.

Ünye'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkisini gösterdi. Hayatı olumsuz etkileyen karla birlikte bazı mahalle yolları da kapandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ünye Belediyesine ait ekipler, kapanan yolları ulaşıma açıyor.

Hasta ve cenaze gibi konularda da kent sakinlerine yardımcı olan ekipler, sokak hayvanlarıyla da ilgileniyor.

Zabıta ekipleri, yol kenarlarında soğuktan etkilenebilecek hayvanlar için çalışma yürüttü. Kar altındaki çok sayıda yavru köpeği alan ekipler, Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağına götürdü.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karadeniz'de yoğun kar yağışı olduğunu söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ekiplerimiz gece gündüz demeden 7/24 gerek hastalarımızın kurtarılmasını gerek cenaze işlemleriyle gerekse yol açılmasıyla ilgili çalışmalara devam ediyorlar. Bir taraftan da hayvanlarımızın kurtarılması, onların da donmaya karşı karşıya kalanlarla ilgili de ekiplerimiz iyi bir insanlık örneği gösteriyor. Çünkü biz yaratılanları yaradandan ötürü seven bir medeniyetin mensuplarıyız. Onun için her türlü zorda kalmış olanlara yardım etmek bizim en tabi vazifemiz."

Çamyar, sokak hayvanları için duyarlılık gösteren ekiplerini tebrik ettiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Altırordu'da yollar kardan temizleniyor
YEREL

ALTIRORDU'DA YOLLAR KARDAN TEMİZLENİYOR
Ordu'da kar kalınlığı 60 cm
YEREL

ORDU'DA KAR KALINLIĞI 60 CM
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Judo: Ümitler Türkiye Şampiyonası
YEREL

JUDO: ÜMİTLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
Ordu merkezli FETÖ operasyonu
YEREL

ORDU MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU
Ordu'da üniversite öğrencilerinin gasp edildiği iddiası
YEREL

ORDU'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GASP EDİLDİĞİ İDDİASI

Altınordu'nun alt yapısına kalıcı çözüm
YEREL

ALTINORDU'NUN ALT YAPISINA KALICI ÇÖZÜM
Engin Tekintaş: &quot;Bu millet darbelerle yıkılmaz&quot;
YEREL

ENGİN TEKİNTAŞ: "BU MİLLET DARBELERLE YIKILMAZ"
Fatsa'da beton kaldırım dönemi
YEREL

FATSA'DA BETON KALDIRIM DÖNEMİ
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI

Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası
YEREL

ÜMİTLER TÜRKİYE JUDO ŞAMPİYONASI
Ordu merkezli FETÖ operasyonu
YEREL

ORDU MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU
Ordu'da kültür sanat
YEREL

ORDU'DA KÜLTÜR SANAT
Ordu'da öğretmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 11 yaralı
YEREL

ORDU'DA ÖĞRETMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 11 YARALI

Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI