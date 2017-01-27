FARC Sözcüsü Alape'den uyuşturucu çeteleri uyarısı

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BOGOTA (AA) - Kolombiya'da, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) Sözcüsü Pastor Alape, uyuşturucu çetelerinin, gerillaların terk ettiği koka ekim alanlarına girmeye giriştiği konusunda uyarıda bulundu.

Alape, gerillaların bölgeyi terk etmesiyle FARC'ın kontrolündeki koka ekim alanlarına uyuşturucu çetelerinin girmeye çalıştığını belirtti.

FARC Sözcüsü, ülkenin kuzeyindeki topluluklara yönelik tehdidin, çiftçilerin evlerini terk etmesi gibi insani bir krize yol açabileceği konusunda uyardı.

Alape, barış anlaşmasının bir parçası olarak hükümetin FARC ile müzakere ettiği binlerce aileyi koka ticaretinden vazgeçirme planını açıkladı.

FARC Sözcüsü, plan kapsamında 50 bin hektarlık, kokainin ham maddesi olan koka bitkisi ekim alanının yok edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Ülkede 2 Ekim 2016'da hükümet ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması halk oylamasına götürülmüştü. Yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının oy kullandığı referandumda yüzde 50,24 "hayır" yanıtı çıkmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerin ardından 12 Kasım 2016'da vardığı yeni barış anlaşması, 24 Kasım 2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesi ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.