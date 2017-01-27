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Yeni doğan kuzusunu montuna sarıp kurtarılmayı bekledi

27 Ocak 2017 Cuma, 21:41
Yeni doğan kuzusunu montuna sarıp kurtarılmayı bekledi

MUŞ (AA) - Muş'ta, koyun yüklü aracı ile şarampole devrilen Lokman Tektimur, kaza sonrası doğum yapan koyunun kuzusunu montunun içinde ısıtmaya çalıştı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinden 49 AG 585 plakalı kamyonetine yüklediği 15 koyunu Dereyurt köyüne götüren Tektimur, Abdulbahar köyü yakınlarında yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek, şarampole devrildi.

Aracını bir saat düştüğü yerden kurtarmaya çalışan Tektimur, çabalarından sonuç alamayınca İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Tektimur, bu sırada çevredekileri̇n yardımıyla araçtaki koyunları kurtarmaya çalıştı. Kamyonetinden dışarı çıkardığı koyunlarıyla kar ve tipide 7 saat aracının kurtarılmasını bekleyen Tektimur'un koyunlarından biri de doğum yaptı.

Tektimur, bir süre kamyonette ısıtmaya çalıştığı kuzunun çok üşüdüğünü farkederek, üzerindeki montu çıkartıp kuzuya sardı. Ekipler gelene kadar üşümek pahasına kuzusunu montuyla soğuktan korumaya çalışan Tektimur, diğer hayvanlarının da gebe olduğunu söyledi.

Tektimur, "Yedi saattir kurtarılmayı bekliyoruz. İçlerinden bir tanesi burada doğum yaptı. Yeni doğan kuzu telef olmasın diye yanıma aldım. Montumun içerisinde tutup sıcak kalmasını sağlıyorum. Diğer hayvanlar da her an doğum yapabilir." dedi.

Ekiplerin olay yerine ulaşmasıyla kamyonet bulunduğu yerden halatlar yardımıyla kurtarıldı.

Zorlu bir çalışma ile bulundukları yerden kurtarıldıklarını belirten araçta bulunan Mithat Tektimur ise şehir merkezine 40 kilometre mesafede olduklarından, kar yağışı ve tipinin etkisiyle ekiplerin geç kaldığını ifade ederek, "Onlara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İl Özel İdaresi personelinden Mustafa Yaşlak da aldıkları ihbar neticesinde kazazede vatandaşlara yardıma geldiklerini ve onları kurtardıklarını söyledi.

Bulundukları yerden kurtarılan kazazedeler, koyunlarını yeniden yükledikleri araçlarıyla Dereyurt köyüne ulaştı.


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