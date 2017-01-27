Sertavul Geçidi'nde ulaşıma kar ve tipi engeli

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MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesi ile Karaman'ı birbirine bağlayan Sertavul Geçidi, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.Bölgede dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam etti. Bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, akşam saatlerinde tipinin etkili olması nedeniyle durdu.Sertavul Geçidi'nin Mersin ve Karaman tarafında tedbir alan güvenlik güçleri, her iki taraftan da araçların geçişine izin vermiyor.Mersin tarafından gelen araç sürücüleri Mut ilçesi Yapıntı mevkisinde bekletiliyor.

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