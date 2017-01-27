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Hatay merkezli FETÖ/PDY operasyonu

27 Ocak 2017 Cuma, 22:36

HATAY (AA) - Hatay merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında aranan kişi Mersin'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün Hatay, Ankara ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda aralarında ''örgüt imamı" ve İskenderun Deniz Üs Komutanlığında görevli bir sivil memurun da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin, sınav sorularını da sızdırarak örgüte yakın kişilerin askeri okula yerleştirilmelerine kolaylık sağladıkları iddia edildi.

Aynı soruşturma kapsamında aranan 2 zanlıdan biri Mersin'de polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Hatay'a getirilen zanlının işlemlerinin emniyette sürdüğü ve diğerinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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