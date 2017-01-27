Anadolu sohbet geleneği temsilcileri Çankırı'da buluştu

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ÇANKIRI (AA) - UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde yer alan "Geleneksel Sohbet Toplantıları"nın temsilcileri, Çankırı'da buluştu.

Ahi Yaran ile Ahi Yaran Oğuz Boylarını Yaşatma derneklerince hazırlanan "Yaran Kültürünün Tanıtımı ve Yaran Buluşması" projesinin açılışı kentteki bir otelde gerçekleştirildi.

Çankırı Ahi Yaran Derneği Başkanı Ahmet Absarılıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, proje ile Anadolu sohbet geleneği temsilcilerini Çankırı'da bir araya getirdiklerini söyledi.

Açılışta Ankara ve Afyonkarahisar ekiplerinin sahne alacağını belirten Absarılıoğlu, "Ankara'dan ferfene, Balıkesir Dursunbeyli'den barana, Afyon Sandıklı'dan yaran ekibi ilimize geldi. Bu gece Ankara ve Afyon ekibini hep birlikte izleyeceğiz." ifadesini kullandı.



UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde yer alan "Geleneksel Sohbet Toplantıları" hakkında kısa bilgi veren Absarılıoğlu, "Sohbet gelenekleri farklı yerlerde farklı isimlerle anılsa da hepsi aynı kaynaktan ortaya çıkıyor." dedi.

Absarılıoğlu, proje kapsamında yarın "Anadolu Sohbet Gelenekleri ve Yaran Meclisleri" paneli ile çeşitli gösterilerin yapılacağını söyledi.

Konuşmanın ardından Ankara'dan ferfene ekibi ile Afyon Sandıklı'dan yaran ekibi gösteri yaptı.