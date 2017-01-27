28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları final projeleri açıklandı

27 Ocak 2017 Cuma, 23:06
Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları final projeleri açıklandı

ANKARA (AA) - Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları final projeleri açıklandı.

Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları final projelerinin tanıtımı için The Ankara Otel'de toplantı düzenlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan burada yaptığı konuşmada, ulusal ve uluslararası düzeyde temsilcilikleri bulunan Birliğin temel amacının, Türk dünyası ve akraba toplulukların gelişme ve kalkınmasını sağlayacak projeler üretmek olduğunu söyledi.

Birliğin kuruşulundan bugüne kadar geçen 15 yılda uluslararası ve ulusal düzeyde çeşitli etkinlikler düzenlendiğini dile getiren Ceylan, 7. Şehircilik Kurultayı'nın da Bakü'de gerçekleştirileceğini ifade etti.

- "Demiryolu hat uzunluğu 3 bin 713 kilometreye ulaştı"

TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın da Türk dünyası ülkelerinin ulaşım ağı köprüsüyle ve özellikle de demiryollarıyla birbirine bağlanmasının önem arz ettiğine dikkati çekerek, "Ülkemize yük olmak değil, ülkemizin yükünü taşımak, ülkeler arasında köprü görevi üstlenme temelinde demiryollarına son 14 yılda büyük önem verildi. 2003'ten bugüne kadar demiryollarına 57 milyar lira yatırım yapıldı. Bu yatırımlarla dünyanın gıptayla izlediği Yüksek Hızlı Tren projelerini hayata geçirdik." diye konuştu.

Demiryolu projeleri hakkında bilgi veren Apaydın, inşa halindeki yüksek hızlı, hızlı ve konvansiyonel demiryolu hatlarının toplam uzunluğunun 3 bin 713 kilometreye ulaştığını söyledi.

Apaydın, Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu, Marmaray ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü demiryolu bağlantılarıyla Türkiye ile Kafkaslar ve Orta Asya Türk Dünyası ile tarihi ve kültürel bağların gelişeceğini kaydetti.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı Arif Özkaldı da 2002 yılında kurulan Birliğin sadece Türkiye'de değil, dünyanın 36 ülkesinde temsilciliklerinin bulunduğunu dile getirdi.

- Final projeleri

Konuşmaların ardından açıklanan final projeleri şöyle:

"- Kıta Aşan Mega Projeler kategorisinde; İstanbul Yeni Havalimanı, TANAP-TAP, İstanbul-İzmir Otoyolu, KKTC Su Temin Projesi, Bakü-Tiflis-Kars Demir İpekyolu Projesi, Türkiye'de Yüksek Hızlı Demiryolu Ağları, Avrasya Tüneli.

- Mühendislik kategorisinde; Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Yusufeli Barajı ve HES, Güney Kafkasya Boru Hattı, Melen Barajı ve İsale Hattı, İzmir Körfezi Geçiş Projesi.

- Mimarlık kategorisinde; Haydar Aliyev Kültür Merkezi, Türkiye'de Sağlık Külliyeleri, Türkiye'de Yöresel Mimari Uygulamaları Projesi, Bakü Waterfront Eğlence Merkezi, Gökyüzü Bahçeleri (Dikmen Vadisi), Hilton-Antakya Müze Otel Projesi.

- Şehircilik kategorisinde; Bişkek Şehir İmar Planı, "Beyaz Şehir" Projesi, EXPO 2017 Antalya, Büyük Bakü'nün Bölgesel Kalkınma Planı, Denizli Kültür Turizm ve Doğal Yaşam Merkezi.

- Tasarım ve Fikir kategorisinde; Sela ile İstiklale, Türk Dünyasında Müşterek Şehircilik, Köklü Geçmişten Güçlü Geleceğe, Bulvar Otelin Tasarımı, Medeniyetler ve Dinler Merkezi."

Başbakan Binali Yıldırım'ın Yürütme Kurulu Başkanlığında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 16-18 Mart'ta yapılacak Türk Dünyası Kurultayı'nda, dereceye giren projelere ödülleri verilecek.

Toplantıda daha sonra TCDD Genel Müdürü Apaydın'a, İpekyolu Medeniyetleri Üstün Hizmet Nişanı ödülü verildi.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM ÖZETİNE EK
YEREL

GÜNDEM ÖZETİNE EK
Meslektaşlarını madene hapsettiler
YEREL

MESLEKTAŞLARINI MADENE HAPSETTİLER
Akdeniz'de deprem
YEREL

AKDENİZ'DE DEPREM

GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ocak 2017
YEREL

GÜNDEM ÖZETİ / 28 OCAK 2017
Pakistan 60 Hindistanlı balıkçıyı gözaltına aldı
YEREL

PAKİSTAN 60 HİNDİSTANLI BALIKÇIYI GÖZALTINA ALDI
Ankara'da DEAŞ üyesi 5 kişi tutuklandı
YEREL

ANKARA'DA DEAŞ ÜYESİ 5 KİŞİ TUTUKLANDI
Deniz piyadelerinden terörle mücadeleye destek
YEREL

DENİZ PİYADELERİNDEN TERÖRLE MÜCADELEYE DESTEK
FARC Sözcüsü Alape'den uyuşturucu çeteleri uyarısı
YEREL

FARC SÖZCÜSÜ ALAPE'DEN UYUŞTURUCU ÇETELERİ UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KABULÜ
Osmanlıspor'da başkent derbisi hazırlıkları
YEREL

OSMANLISPOR'DA BAŞKENT DERBİSİ HAZIRLIKLARI
Hidrojen katı metalik hale dönüştürüldü
YEREL

HİDROJEN KATI METALİK HALE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Suriyeli çocuklar için 150 milyon avro hibe
YEREL

SURİYELİ ÇOCUKLAR İÇİN 150 MİLYON AVRO HİBE
Avukatlıktan hakim ve savcılığa geçiş sınavına ilişkin soruşturma
YEREL

AVUKATLIKTAN HAKİM VE SAVCILIĞA GEÇİŞ SINAVINA İLİŞKİN SORUŞTURMA
Yunanistan'ın darbeci askerleri iade etmemesi
YEREL

YUNANİSTAN'IN DARBECİ ASKERLERİ İADE ETMEMESİ
Başkentte AVM'de yangın
YEREL

BAŞKENTTE AVM'DE YANGIN
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU:

HDP Sözcüsü Bilgen:
YEREL

HDP SÖZCÜSÜ BİLGEN:
GRAFİKLİ - CHP, anayasa değişikliğini soru ve cevaplarla anlattı
YEREL

GRAFİKLİ - CHP, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ SORU VE CEVAPLARLA ANLATTI

KPSS sorularının sızdırılmasına yedinci dava
YEREL

KPSS SORULARININ SIZDIRILMASINA YEDİNCİ DAVA
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi
YEREL

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ
Arakan'daki insani trajedi nedeniyle BM yardım bütçesinde açık oluştu
YEREL

ARAKAN'DAKİ İNSANİ TRAJEDİ NEDENİYLE BM YARDIM BÜTÇESİNDE AÇIK OLUŞTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KABULÜ
Ankara'da El Kaide üyeleri hakkında iddianame
YEREL

ANKARA'DA EL KAİDE ÜYELERİ HAKKINDA İDDİANAME
Murat Duruer yeniden Gençlerbirliği'nde
YEREL

MURAT DURUER YENİDEN GENÇLERBİRLİĞİ'NDE