28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması

27 Ocak 2017 Cuma, 23:14

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra zanlılar adliyeye getirildi.

Zanlılardan İ.A. savcılık sorgusunun ardından salıverilirken, diğerleri nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılardan Ş.Ö, R.D, B.D, K.K. ve Ç.G, tutuklandı, M.K. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edildi.

İLGİLİ HABERLER

GÜNCELLEME - Sakarya merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

GÜNCELLEME - SAKARYA MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Sakarya'da 31 grup yolu ulaşıma açıldı
YEREL

SAKARYA'DA 31 GRUP YOLU ULAŞIMA AÇILDI
SATSO üyelerinden kan bağışı
YEREL

SATSO ÜYELERİNDEN KAN BAĞIŞI
Sakarya'dan Haleplilere 213 bin liralık yardım
YEREL

SAKARYA'DAN HALEPLİLERE 213 BİN LİRALIK YARDIM
SATSO 15. Meslek komitesinden SGK'ya ziyaret
YEREL

SATSO 15. MESLEK KOMİTESİNDEN SGK'YA ZİYARET
Emniyet Müdüründen Başkan Alemda'a ziyaret
YEREL

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN BAŞKAN ALEMDA'A ZİYARET
Adapazarı'nda ekipler sabaha kadar çalıştı
YEREL

ADAPAZARI'NDA EKİPLER SABAHA KADAR ÇALIŞTI
Emekliye ayrılan başkan yardımcısına veda yemeği
YEREL

EMEKLİYE AYRILAN BAŞKAN YARDIMCISINA VEDA YEMEĞİ
GÜNCELLEME - DEAŞ'ın &quot;bombacıları&quot; Samsun'da yakalandı
YEREL

GÜNCELLEME - DEAŞ'IN "BOMBACILARI" SAMSUN'DA YAKALANDI

Zihinsel engelli çocuk yangında öldü
YEREL

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUK YANGINDA ÖLDÜ
Sakarya Ticaret Borsası
YEREL

SAKARYA TİCARET BORSASI
DEAŞ'ın &quot;bombacıları&quot; Samsun'da yakalandı
YEREL

DEAŞ'IN "BOMBACILARI" SAMSUN'DA YAKALANDI
Sakarya merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAKARYA MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI