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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

(Ankara/13.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Dulkadiroğlu İlçe Danışma Meclisi toplantısına iştirak edecek, Göksun Kaymakamlığını ve belediye başkanlığı ziyaret edecek, partisinin Göksun İlçe Danışma Meclisi toplantısına katılacak.

(Kahramanmaraş/11.00/15.00/15.30/16.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığında iş adamlarıyla, Esnaf ve Sanatkarlar Birliği başkanlığında ise esnafla buluşacak. Partisinin Osmangazi Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısına katılacak Müezzinoğlu, ayrıca AK Parti Yıldırım İlçe Danışma Meclisi toplantısına iştirak edecek.

(Bursa/11.00/15.00/16.30/18.30)

3- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Tuzla'daki İstanbul Tersanesi'nde "Denizaltı Kurtarma Gemisinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Teslim Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gölcük Tabiat Parkı'nda yaban hayvanlarına yem bırakılması ve göle "Anaç Abant Alası" salımı etkinliğine katılacak.

(Bolu/12.00/12.30)





EKONOMİ

1- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında iş adamları ile toplantı yapacak, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığında esnaflarla bir araya gelecek.

(Bursa/11.00/15.00)

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Abdülhamid Han Bulvarı açılış törenine katılacak.

(Kayseri/10.30/15.30)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.









KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nı (EMITT) ziyaret edecek.

(İstanbul/15.00)

2- Şanlıurfalı ünlü gazelhan Kazancı Bedih (Bedih Yoluk), ölümünün 12. yılında anılacak.

(İstanbul/20.00)

3- TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Türk Dil ve Edebiyat Derneği tarafından düzenlenen "Cumartesi Buluşmaları"nın konuğu olacak ve "Kültür Politikamız Var mı?" başlıklı bir konuşma yapacak.

(İstanbul/14.00)









SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor, Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray-Akhisar Belediyespor maçları oynanacak.

(Rize/16.00/Antalya/İstanbul/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 19. haftasında Denizlispor-Adana Demirspor ve Büyükşehir Gaziantepspor-Bandırmaspor maçları yapılacak.

(Denizli/13.00/Gaziantep/18.00)

3- Spor Toto Basketbol Süper Lig'in 16. haftası Beşiktaş Sompo Japan-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, Gaziantep Basketbol-Yeşilgiresun Belediyespor ve Trabzonspor Medical Park-Demir İnşaat Büyükçekmece karşılaşmalarına sahne olacak.

(İstanbul/15.30/Gaziantep/17.00/Trabzon/18.00)

4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 15. haftasında Beşiktaş-Bellona AGÜ, BOTAŞ-Tosyalı Toyo Osmaniye, Girne Üniversitesi-MBK Doğuş Hastanesi ve Mersin Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/Adana/Ankara/14.00/Mersin/15.30)

5- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. haftasında Fenerbahçe-Beşiktaş, İdmanocağı-Eczacıbaşı VitrA, Halkbank-Nilüfer Belediyespor, Çanakkale Belediyespor-Sarıyer Belediyespor ve VakıfBank-Seramiksan karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/13.00/Trabzon/15.00/Ankara/Çanakkale/17.00/İstanbul/18.00)

6- Voleybol Efeler Ligi 13. haftasında Halkbank-İnegöl Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş-Arkas Spor ve Ziraat Bankası-Beşiktaş maçları oynanacak.

(Ankara/13.00/Afyonkarahisar/14.00/Ankara/15.00)

7- Hentbol Bayanlar Süper Lig 16. hafta maçları yapılacak.

8- Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Burkina Faso-Tunus ve Senegal-Kamerun çeyrek final maçı oynanacak.

(Libreville/19.00/Franceville/22.00)

9- Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda Venus Williams ile Serena Williams kardeşler arasında kadınlar final maçı yapılacak.

(Melbourne/11.30)





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