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MANİSA (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, "Benim ülkemi yönetenin millete dayanması lazım, millet adına karar vermesi lazım. Milletin menfaatlerini kendi menfaatlerinin üstünde görmesi lazım." dedi.



Güvenç, Şehzadeler Belediyesi ile İdareciler ve Bürokratlar Birliği tarafından, Tarihi Bedesten Nikah Salonunda düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Terör" konulu konferansta yaptığı konuşmada, referandumun ülke gündemine geldiğini söyledi.

Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunu belirten Güvenç, "Onun için bu topraklarda herkesin tabi olarak hesabı var. Dolayısıyla benim ülkemin güçlü olması lazım. Güçlü yönetime sahip olması lazım. Benim ülkemi yönetenin millete dayanması lazım, millet adına karar vermesi lazım. Milletin menfaatlerini kendi menfaatlerinin üstünde görmesi lazım." ifadesini kullandı.

7 Haziran seçimlerinde AK Parti'nin yüzde 41 oy alarak 258 milletvekili çıkardığını hatırlatan Güvenç, şöyle devam etti:

"Normal muhalefet olsa, Türkiye'de demokrasi kültürünü bu muhalefet sindirmiş olsa hükümeti AK Parti'ye vermeleri lazım. CHP'li Şafak Pavey ile HDP'li Selahattin Demirtaş, 'Birlikte iyi salladık değil mi? Güzel günler gelecek' dediler. Evet güzel günleri getirdiler, Kandil, 'Türkiye'de güçlü hükümet dönemi bitti' diye ayaklanma çağrısı yaptı. Tayyip Erdoğan aynı hükümet devam ediyormuş gibi dedi ki 'Hodri meydan bu millet ölmedi.' Size güvendi eğer korksaydı, 'halk desteği kalmadı arkamızda, hükümeti kuramadık.' deseydi ve rest çekmeseydi bugün halimiz ne olurdu?"

- "Sistem yürütmenin elini ayağını bağlamış"

Mevcut sistemin yürütmenin önünde büyük bir engel olduğunu, çalışmama üzerine kurulduğunu vurgulayan Güvenç, "Sistem yürütmenin elini ayağını bağlamış. Aman ha aman, bizi şu 15 senedir AK Parti'nin fedakarlıkla, cengaverlikle yürütüp de size yansıtmadığı sorunlarla benim ülkemi bir daha baş başa bırakmamanız lazım. Benim ülkem artık onları hak etmiyor. Halka dayanan, halktan yetki alan güçlü bir lider, güçlü bir cumhurbaşkanı, dünyaya da meydan okuyabilecek bir insan gelir çalışır, yapar." diye konuştu.

Anayasa değişikliğiyle rejim değişikliği yapılacağını ileri sürenlere tepki gösteren Güvenç, bunun bir rejim değişikliği olmadığını, sadece sistem değişikliği olduğunu söyledi. Güvenç, Türkiye'deki mevcut sistemin "demokrasi" olduğunu ve AK Parti'nin 15 yıldır demokrasinin bekçisi olduğunu dile getirdi.

Güvenç, şunları kaydetti:

"Demokrasi halk, halk iradesi demektir. Halktan kaçmamak demektir. Öbür rejim monarşidir onun temel özelliği seçimle gelmemektir. Bunun rejim değiştirmekle ne ilgisi var? Seçime, sandığa dayanan sistem demokrasidir ve oy bunun babasıdır. Halkı kucaklamak zorunda bu sistemde. Halkın oyundan daha büyük daha güçlü bir denetim elemanı olabilir mi? En güçlü lider iki dönem kalır sonra da çekilmek zorunda bu sistemde 40 sene değil. Sitemin ruhu bu, ruhu milleti öne alıyor."

Konferansa AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur da katıldı.