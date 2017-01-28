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Judo: Ümitler Türkiye Şampiyonası

28 Ocak 2017 Cumartesi, 01:10


ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları sona erdi.

Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 62 ilden 815 sporcu katıldı.

Şampiyonanın ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar:

52 kilo:

1 - Sevcan Yılmaz (Bartın)

2 - Rabia Şeras (Trabzon)

3 - N. Gül Bayraktar (Antalya), Kübra Şenyayla (Bursa)

57 kilo.

1 - Dilay Tekin (Edirne)

2 - Habibe Afyonlu (Balıkesir)

3 - Hasret Bozkurt (Bartın), Ayşe Nur Tunca (Kocaeli)

63 kilo:

1 - Ayten Mediha Yeksan (Samsun)

2 - Merve Çelik (Bursa)

3 - Hümeyra Şeras (Trabzon), Şeydanur Aydın (Balıkesir)

Erkekler:

60 kilo:

1 - Salih Yıldız (Iğdır)

2 - Abdullah Berkin Özcan (İstanbul)

3 - Hakan Aydinç (Düzce), Hasan Basri Taşkın (Kocaeli)

66 kilo:

1 - Bayram Kandemir (Konya)

2 - Umalt Demirel (Kocaeli)

3 - Musa Şimşek (İzmir), Seyit Erel (Ankara)

73 kilo:

1 - Muhammed Mustafa Koç (Tekirdağ)

2 - Mehmet Emin İlhan (Manisa)

3 - Ahmet Burak Çuhadar (Ankara), Murat Gencer (Denizli)


Şampiyonaya bugün kadınlarda 70 ve artı 70 ile erkeklerde 81, 90 ve artı 90 kilolarda yapılacak müsabakalarla devam edilecek.

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