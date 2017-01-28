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Tunceli'de FETÖ/PDY operasyonu

28 Ocak 2017 Cumartesi, 01:46

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 askeri personelin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, FETÖ/PDY ve bu örgütün devlete sızmış yapılanmalarına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlar sonucu il merkezinde bir jandarma binbaşı, bir astsubay ve bir teknisyen memurun gözaltına alındığı duyurulan açıklamada, şüphelilerin çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.

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