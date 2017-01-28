Atıcılık: Havalı Silahlar Türkiye Kupası

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Kupası'nda tabanca disiplininde madalyalar sahiplerini buldu.

Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde, tabanca disiplininde atışlar yapıldı.

Atışlar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk, Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Ali Doğan ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Ahmet Tarakçı tarafından verildi.

Tabanca disiplininde kategorilerinde birincilik elde eden takım ve sporcular şöyle:

Büyük erkekler: Yusuf Dikeç

Büyük erkekler takım: TSK Spor Gücü

Büyük kadınlar: Canan Türkoğlu

Büyük kadınlar takım: TSK Spor Gücü

Genç erkekler: Mustafa Melih Paksoy

Genç erkekler takım: Kahramanmaraş GHSİM

Genç kızlar: Yasemin Beyza Yılmaz

Genç kızlar takım: Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü

Yıldız erkekler: Alp Eren Erdur

Yıldız erkekler takım: Kahramanmaraş Kano Yelken Spor Kulübü

Yıldız kızlar: Nida Aydoğan

Yıldız kızlar takım: Osmanlı İzcilik ve Atıcılık Spor Kulübü