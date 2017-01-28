AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ecertaş:

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BURSA (AA) - AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, "Kimse inkar etmesin; hiçbir zaman Türkiye'de 'tarafsız cumhurbaşkanı' diye bir şey olmadı." dedi.

Ecertaş, AK Parti İnegöl Gençlik Kolları tarafından Sani Konukoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen "Gençliğin Başkanı Gençlerle Buluşuyor" başlıklı programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hukuk sisteminin kapalı olduğunu söyledi.

Halkın Türkiye'nin adaleti ve hukukuna hiçbir şekilde müdahale etmediğini belirten Ecertaş, işleyen sistemin halka hesap veren bir özelliğe sahip olduğunu dile getirdi.

AK Parti olarak Türkiye'de patronun ve karar vericinin elitler ile zenginler değil halk olduğuna inandıklarını vurgulayan Ecertaş, "Karar verici biziz, Meclise kimi istiyorsak onu göndeririz. Sen hükümet olarak çalışmıyorsan, hükümet olarak iş yapmıyorsan, hükümet olarak beni rahatsız ediyorsan oyumu vermem olur biter kardeşim. Seni indiririm, başkasını getiririm. Dolayısıyla bu sistemde adaletinden işleyişine kadar her yer burada halka dayanan bir sisteme, halka dayanan bir modele geliyor." diye konuştu.

- "Samimiyet getirecek bir sistem"

Ecertaş, halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliğinde yer alan "cumhurbaşkanlığı sistemi"ne de değindi.

"Kimse inkar etmesin; hiçbir zaman Türkiye'de 'tarafsız cumhurbaşkanı' diye bir şey olmadı." diyen Ecertaş, bazı eski cumhurbaşkanlarından örnekler verdi.

Melih Ecertaş, şunları kaydetti:

"Bir gün önce CHP'nin genel başkanı olan, bir gün önce Demokrat Partinin kurucusu olan, bir gün önce Doğru Yol Partisinin (DYP) genel başkanı olan kişi bir gün sonra cumhurbaşkanı olduğunda bütün siyasi duygularını kenara mı bırakıyor? Yani Celal Bayar cumhurbaşkanı olduğunda bütün demokrat kimliğini bir kenara mı bıraktı? Ya da biraz daha yakın döneme gelelim. Kenan Evren belki tarafsız olabilir. Darbe yapmıştı, bütün partileri silmişti. Turgut Özal cumhurbaşkanı olduğunda, bütün ANAP kimliğini bir kenara mı bırakmıştı? Süleyman Demirel cumhurbaşkanı olduğunda, bütün DYP kimliğini bir tarafa mı bırakmıştı, unutmuş muydu?"

Halk oylamasına sunulacak sistemin samimiyet getireceğine dikkati çeken Ecertaş, cumhurbaşkanı olan kişinin partisinden istifa etmeden, kimseyi kandırmadan samimi bir şekilde çalışmasına devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.