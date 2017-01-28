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Yurtta kış

28 Ocak 2017 Cumartesi, 03:13

SİİRT (AA) - Siirt'te etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Alınan bilgiye göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle Siirt-Şırnak karayolunun Breni Tepesi mevkisi çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.

Ulaşıma yeniden açılması için çalışma başlatılan yolda önlem alan trafik ekipleri, araç sürücülerinin geçişine izin vermiyor. Siirt yönüne gidecek araçlar Eruh ilçesinde bekletiliyor.

Siirt-Şırnak karayolunda kalan bazı araçlar ise karayolları ekiplerince kurtarıldı.

- Yolu kapanan köydeki hastayı kurtardılar

Şirvan ilçesi Cevizlik köyünden gelen bir ihbarı değerlendiren 112 Acil Servis ekibi de bölgeye hareket etti.

Ekibin kar yağışı ve tipi nedeniyle köye ulaşamaması üzerine İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele görevlileri tarafından çalışma başlatıldı.

Görevlilerin köyden aldığı hasta, 5 kilometre ileride bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek Şirvan Devlet Hastanesi'ne ulaştırılması sağlandı.

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