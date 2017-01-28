28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Doğu Anadolu'da kar yağışı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 10:06

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, gece saatlerine kadar sürecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava çok bulutlu olacak. Kar yağışının Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde akşama kadar; Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde ise gece saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzeyden hafif, ara sıra orta ve Erzurum, Erzincan genelinde öğle saatlerine kadar kuvvetli eseceği bölgede, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 13, Erzurum'da 12, Ağrı ve Erzincan'da 9, Iğdır'da 4 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ardahan, Erzincan ve Ağrı'da 3, Kars'ta 5 ve Erzurum'da 7 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kar kalınlıkları ise Ağrı'da 102, Erzurum'da 48, Kars'ta 33, Ardahan'da 22, Iğdır'da 14 ve Erzincan'da 7 santimetre ölçüldü.

Bölge genelinde aralıklı kar yağışı görüleceği, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenen rüzgarla görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama olabileceği belirtildi.

Kar örtüsü üzerine yer yer yoğun olmak üzere kar yağışı beklendiğinden, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.


İLGİLİ HABERLER

Ilıcalı, market açılışına katıldı
YEREL

ILICALI, MARKET AÇILIŞINA KATILDI
Kayak Merkezleri Işıl Işıl
YEREL

KAYAK MERKEZLERİ IŞIL IŞIL
&quot;Türkiye'nin kahramanları, hainlerinden çoktur&quot;
YEREL

"TÜRKİYE'NİN KAHRAMANLARI, HAİNLERİNDEN ÇOKTUR"
Büyükşehir'den Çiftçilere Tarımsal Destek
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ÇİFTÇİLERE TARIMSAL DESTEK
Doğu Anadolu'da ulaşıma kar engeli
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ
Diyet yaparken bu hatalara dikkat
YEREL

DİYET YAPARKEN BU HATALARA DİKKAT
&quot;Erzurum, EYOF'u organize etmeye tamamen hazır&quot;
YEREL

"ERZURUM, EYOF'U ORGANİZE ETMEYE TAMAMEN HAZIR"
Kar yağışı altında mehteran gösterisi
YEREL

KAR YAĞIŞI ALTINDA MEHTERAN GÖSTERİSİ
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
İnsani Gelişmişlik ölçüsüyle akademisyenler değerlendirdi
YEREL

İNSANİ GELİŞMİŞLİK ÖLÇÜSÜYLE AKADEMİSYENLER DEĞERLENDİRDİ
İstanbul'un iş dünyası Erzurum'a odaklandı
YEREL

İSTANBUL'UN İŞ DÜNYASI ERZURUM'A ODAKLANDI
EMITT Fuarı'nda Erzurum rüzgârı esiyor
YEREL

EMITT FUARI'NDA ERZURUM RÜZGÂRI ESİYOR
Uğur Erdener EYOF 2017 Erzurum'u değerlendirdi
YEREL

UĞUR ERDENER EYOF 2017 ERZURUM'U DEĞERLENDİRDİ
Şampiyon olabilmek için her gün cağ kebap yiyor
YEREL

ŞAMPİYON OLABİLMEK İÇİN HER GÜN CAĞ KEBAP YİYOR
Erzurum - Bingöl yolu ulaşıma kapandı
YEREL

ERZURUM - BİNGÖL YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Erzurum'da FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon
YEREL

ERZURUM'DA FETÖ'NÜN ÜNİVERSİTE YAPILANMASINA OPERASYON
Tekman'da 8 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi
YEREL

TEKMAN'DA 8 KİŞİ SOBADAN SIZAN KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİ
Horasan'da otomobil Aras nehrine uçtu
YEREL

HORASAN'DA OTOMOBİL ARAS NEHRİNE UÇTU
Gülüş tasarımı, gençleştiriyor
YEREL

GÜLÜŞ TASARIMI, GENÇLEŞTİRİYOR
Panik atak sorununa dikkat
YEREL

PANİK ATAK SORUNUNA DİKKAT
Termalspor çeyrek finalde
YEREL

TERMALSPOR ÇEYREK FİNALDE
Ilıca Termal EMITT'e göz kamaştırıyor
YEREL

ILICA TERMAL EMITT'E GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Doğu Anadolu'da kış
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA KIŞ
İstanbul'da düzenlenen EMITT fuarında Erzurum rüzgarı
YEREL

İSTANBUL'DA DÜZENLENEN EMITT FUARINDA ERZURUM RÜZGARI