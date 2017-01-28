Doğuda kış

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VAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesindeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de bin 308 yerleşim biriminin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle 280 mahalleye ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kapalı yollarda çalışmalara başladığı belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle tüm yolların ulaşıma açılacağı aktarıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Van-Bahçesaray, Doğubeyazıt-Çaldıran, Ahlat-Tatvan, Behçesaray-Hizan, Malazgirt-Nurettin-Aktuzla yolları, kar ve tipi nedeniyle kapandı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre de bölge genelinde havanın parçalı bulutlu ve kar yağışlı geçmesi öngörülüyor.

Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma, don ve sise karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.



- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışından dolayı 313 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Kurtkan, yaşanabilecek acil durumlar için ekiplerin önemli noktalarda hazır bekletildiğine işaret etti.

- Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Mehmetşah Şentürk, kar ve tipi nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 365 köye ulaşım sağlanamadığını aktardı.

Şentürk, karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmalarına aralıksız devam ettiğini ancak kar yağışı ve fırtına dolasıyla açılan yolların yeniden ulaşıma kapandığını vurguladı.

Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri ise vatandaşların mağdur olmaması için cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bazı vatandaşlar da karla kaplanan otomobillerini bulmakta güçlük çekti.

- Hakkari

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 103 köy ve 247 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.