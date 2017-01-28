Batı Akdeniz için fırtına, buzlanma ve don uyarısı

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ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz'de, yarın sabaha kadar fırtına, kuvvetli buzlanma ve don görülecek.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede hava açık, az bulutlu, iç kesimler yer yer parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Akseki, Senirkent, Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Yenişarbademli civarları hafif kar yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığının sahilde 1 ila 3, iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı Batı Akdeniz'de, rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Sahilde hafif, yer yer orta kuvvette; iç kesimlerde ise kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Denizlerde ise akşam saatlerine kadar Antalya Körfezi'nde fırtına devam edecek. Rüzgar kuzey yönlerden Bodrum-Kaş arası 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 2 ila 4, Kaş-Kumluca arası 3 ila 5, öğleden sonra güney ve batı yönlerden 2 ila 4, Antalya Körfezi 6 ila 8, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 2 ila 4 kuvvetinde esecek.