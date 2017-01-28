Kocaeli'de kültür sanat

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, şubat ayının ilk haftasında 4 oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.
Erdem Irmak'ın hem yazıp hem de yönettiği "Beyaz Tay", Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Oda Tiyatrosu'nda 1 Şubat Çarşamba günü saat 11.00'de çocuk seyircisiyle buluşacak.
Oyunda diğer atlarda olmayan bazı özelliklere sahip Beyaz Tay'ın yaşamı ve bilinç serüveni konu ediliyor.
- "Henry ve Alice'in Gizli Yaşamları"
David Tri̇stram'ın yazdığı, çevirmenliğini Sinan Gürtunca'nın yaptığı "Henry ve Alice'in Gizli Yaşamları" oyunu, SDKM Oda Tiyatrosu'nda 1 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.
Yönetmenliğini Eylem Tanrıver'in yaptığı oyun, birbirlerini severek evlenen Henry ve Alice'in ilişkisini konu ediniyor.
- "Fareler ve İnsan"
John Stei̇nbeck'in yazdığı, çevirmenliğini Zeynep Avcı'nın üstlendiği "Fareler ve İnsanlar" oyunu, SDKM Büyük Sahne'de 2 Şubat Perşembe saat 20.00'de, 3 Şubat Cuma günü saat 20.00'de ve 4 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'te ve 20.00'de sahnelenecek.
Yönetmenliğini Aydın Sigalı'nın yaptığı oyunda, hayatlarını kazanabilmek için sürekli çiftliklerde çalışan 2 yakın arkadaş olan George ve Lennie'nin yıllardır kurdukları hayale tam ulaşmak üzereyken yaşadıkları olaylar anlatılıyor.
- "Mahallenin Neşesi"
Taylan Ertuğrul'un yazıp yönettiği "Mahallenin Neşesi"nde, Işık Öztorun, Pınar Ünsal, Tekin Ezgütekin, Ahsen Gül Ever ve Ufuk Tuncer rol alıyor.
Eserde, iş arayan Hamdi'nin, mahalleye gelen Karagöz-Hacivat gösterisinden etkilenmesi ve İsmail'in fikriyle kapı kapı dolaşarak mani söylemeye, bir taraftan da tef çalarak bahşiş toplamaya karar vermesi konu ediliyor.
Oyun, 5 Şubat saat 14.00'te SDKM Büyük Sahne'de beğeniye sunulacak.