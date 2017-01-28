Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı ...
28 Ocak 2017 Cumartesi, 10:25
Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nın 158'nci gününde, DEAŞ terör örgütüne ait 197 hedef ateş altına alındı, 14 terörist etkisiz hale getirildi.