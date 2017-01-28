28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Toplu taşıma araçlarında sivil kıyafetli trafik polisi dönemi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 10:32

BURSA (AA) - Bursa'da, sivil kıyafetlerle toplu taşıma araçlarına binen trafik polisleri, kural ihlali yapan sürücülere ceza keserken, ihlal yapmayan sürücelere ise teşekkür ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğünün toplu taşıma araçları ve şehirler arası yolcu otobüslerinde sivil trafik polisleri tarafından denetim yapılması yönündeki talimatının ardından denetimlere başladı.

Sivil kıyafetlerle halk otobüsü, dolmuş ve minibüslere yolcu gibi binen polisler, toplu taşıma araçlarının denetlenmesi ve kural ihlallerinin azaltılması amacıyla önceden belirlenen güzergahlar boyunca bu araçlarda yolculuk yapıyor. Sivil trafik polisleri, kural ihlali yapan sürücülere kendilerini tanıtıp resmi ekiplerin bulunduğu bölgede aracı durdurarak sürücü ve yolcuları bilgilendirip cezai işlem uyguluyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, 17 Ocak'tan bu yana 38 toplu taşıma aracında denetim yaptı. Bu denetimlerde 10 sürücüye fazla yolcu taşımak, kırmızı ışık ihlali, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmak, durak harici yolcu indirmek, hatalı şerit değiştirmek ve tehlikeli araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Ekipler, kural ihlali yapmayan sürücülere ise yolculuk sonunda kendileri ve görevleri hakkında bilgi vererek teşekkür etti.


İLGİLİ HABERLER

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ecertaş:
YEREL

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI GENEL BAŞKANI ECERTAŞ:
CLK Uludağ Elektrik'ten Kızılay'a tam destek
YEREL

CLK ULUDAĞ ELEKTRİK'TEN KIZILAY'A TAM DESTEK
Bursa'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
YEREL

BURSA'DA OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 2 YARALI
Bursa'da asayiş uygulaması
YEREL

BURSA'DA ASAYİŞ UYGULAMASI
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ecertaş:
YEREL

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI GENEL BAŞKANI ECERTAŞ:
Torun: &quot;Güçlü Türkiye yolunda koşmaya devam edeceğiz&quot;
YEREL

TORUN: "GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLUNDA KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Bozbey mahalleleri geziyor
YEREL

BOZBEY MAHALLELERİ GEZİYOR
&quot;Uludağ Kış Şenliği&quot; yarın başlıyor
YEREL

"ULUDAĞ KIŞ ŞENLİĞİ" YARIN BAŞLIYOR

Keles Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi'nde Ekmekçi güven tazeledi
YEREL

KELES ESNAF KEFALET KREDİ KOOPERATİFİ'NDE EKMEKÇİ GÜVEN TAZELEDİ
Göletler doldu
YEREL

GÖLETLER DOLDU
UEDAŞ enerji verimliliği için harekete geçti
YEREL

UEDAŞ ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Nilüfer'de kar mücadele alarmı
YEREL

NİLÜFER'DE KAR MÜCADELE ALARMI
Zabıtaya &quot;Tüketici Kanunu&quot; anlatıldı
YEREL

ZABITAYA "TÜKETİCİ KANUNU" ANLATILDI
Yıldırım'da kıraathane kültürü yaşatılıyor
YEREL

YILDIRIM'DA KIRAATHANE KÜLTÜRÜ YAŞATILIYOR
Edebali vatandaşı danışmada karşılıyor
YEREL

EDEBALİ VATANDAŞI DANIŞMADA KARŞILIYOR
Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BURSA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Ergün Penbe, ilk antrenmanına çıktı
YEREL

ERGÜN PENBE, İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Uludağ'da kar yağışı ve sis
YEREL

ULUDAĞ'DA KAR YAĞIŞI VE SİS
Kütahya'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

KÜTAHYA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Asa:
YEREL

MARMARABİRLİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ASA:

Babasını öldüren gence müebbet
YEREL

BABASINI ÖLDÜREN GENCE MÜEBBET

Marmarabirlik'ten merdiven altı üretim uyarısı
YEREL

MARMARABİRLİK'TEN MERDİVEN ALTI ÜRETİM UYARISI
BTM'den Mardin'e kardeşlik köprüsü
YEREL

BTM'DEN MARDİN'E KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ
Dürüst memur, bulduğu parayı sahibine teslim etti
YEREL

DÜRÜST MEMUR, BULDUĞU PARAYI SAHİBİNE TESLİM ETTİ