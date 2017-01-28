Toplu taşıma araçlarında sivil kıyafetli trafik polisi dönemi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BURSA (AA) - Bursa'da, sivil kıyafetlerle toplu taşıma araçlarına binen trafik polisleri, kural ihlali yapan sürücülere ceza keserken, ihlal yapmayan sürücelere ise teşekkür ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğünün toplu taşıma araçları ve şehirler arası yolcu otobüslerinde sivil trafik polisleri tarafından denetim yapılması yönündeki talimatının ardından denetimlere başladı.

Sivil kıyafetlerle halk otobüsü, dolmuş ve minibüslere yolcu gibi binen polisler, toplu taşıma araçlarının denetlenmesi ve kural ihlallerinin azaltılması amacıyla önceden belirlenen güzergahlar boyunca bu araçlarda yolculuk yapıyor. Sivil trafik polisleri, kural ihlali yapan sürücülere kendilerini tanıtıp resmi ekiplerin bulunduğu bölgede aracı durdurarak sürücü ve yolcuları bilgilendirip cezai işlem uyguluyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, 17 Ocak'tan bu yana 38 toplu taşıma aracında denetim yaptı. Bu denetimlerde 10 sürücüye fazla yolcu taşımak, kırmızı ışık ihlali, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmak, durak harici yolcu indirmek, hatalı şerit değiştirmek ve tehlikeli araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Ekipler, kural ihlali yapmayan sürücülere ise yolculuk sonunda kendileri ve görevleri hakkında bilgi vererek teşekkür etti.



