28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sertavul Geçidi ulaşıma açıldı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 10:35
Sertavul Geçidi ulaşıma açıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesi ile Karaman'ı birbirine bağlayan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle dün kapanan Sertavul Geçidi trafiğe açıldı.

Dünden itibaren etkili olan kar ve tipinin etkisini kaybetmesi üzerine Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi'nin bağlantısını sağlayan geçitte, karayolları ekipler çalışmasını tamamladı.

Güzergahın ulaşıma açılmasının ardından trafik ekipleri, zincir ve kış lastiği olan araçların geçişine izin verdi.

Bu arada, geçidin dün ulaşıma kapanması nedeniyle Mut ilçesinde bekletilen otobüs, minibüs ve otomobillerdeki yolcu ve sürücülerin Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz'ün talimatıyla Çok Programlı Lisesi Öğrenci Yurdu'nda konakladığı öğrenildi.

Yolun ulaşıma açılmasıyla yola çıkan vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarına şefkat eli
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARINA ŞEFKAT ELİ
Kocamaz: &quot;Mersin için herkes sorumluluk sahibi olmalı&quot;
YEREL

KOCAMAZ: "MERSİN İÇİN HERKES SORUMLULUK SAHİBİ OLMALI"
Minyatür sanatçı Dalkılıç, 25'nci kişisel sergisini açtı
YEREL

MİNYATÜR SANATÇI DALKILIÇ, 25'NCİ KİŞİSEL SERGİSİNİ AÇTI
Anamur'da gündüz kar yağışı, akşam da seralarda don telaşı yaşanıyor
YEREL

ANAMUR'DA GÜNDÜZ KAR YAĞIŞI, AKŞAM DA SERALARDA DON TELAŞI YAŞANIYOR
Atıcılık: Havalı Silahlar Türkiye Kupası
YEREL

ATICILIK: HAVALI SİLAHLAR TÜRKİYE KUPASI
Sertavul Geçidi'nde ulaşıma kar ve tipi engeli
YEREL

SERTAVUL GEÇİDİ'NDE ULAŞIMA KAR VE TİPİ ENGELİ
Mezitli'de belediye personelinin bisikletli mesaisi
YEREL

MEZİTLİ'DE BELEDİYE PERSONELİNİN BİSİKLETLİ MESAİSİ
Kamu Başdenetçisi Malkoç:
YEREL

KAMU BAŞDENETÇİSİ MALKOÇ:
Hayvanlarına kötü şartlarda bakan besiciye uyarı
YEREL

HAYVANLARINA KÖTÜ ŞARTLARDA BAKAN BESİCİYE UYARI
Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ FIRTINA UYARISI
EMITT 2017'de Mersin Büyükşehir Belediyesi standına yoğun ilgi
YEREL

EMITT 2017'DE MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STANDINA YOĞUN İLGİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AĞBABA:
Atatürk'ün Erdemli'ye gelişinin 92. yıl dönümü kutlandı
YEREL

ATATÜRK'ÜN ERDEMLİ'YE GELİŞİNİN 92. YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü fidanlıkları, belediyelere de fidan desteği verecek
YEREL

MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ FİDANLIKLARI, BELEDİYELERE DE FİDAN DESTEĞİ VERECEK
AK Parti Mezitli, referandum çalışmalarına başladı
YEREL

AK PARTİ MEZİTLİ, REFERANDUM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Erdemli Şehir Tiyatrosu ilk oyununu 3 Şubat'ta sahneleyecek
YEREL

ERDEMLİ ŞEHİR TİYATROSU İLK OYUNUNU 3 ŞUBAT'TA SAHNELEYECEK
Dikey bahçeler Mersin'e renk katıyor
YEREL

DİKEY BAHÇELER MERSİN'E RENK KATIYOR
KentBis üyesi 3 bine ulaştı
YEREL

KENTBİS ÜYESİ 3 BİNE ULAŞTI
Mersin'de elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ