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TSE, kabloda uygunluk belgesi ve tip test raporu verebilecek

28 Ocak 2017 Cumartesi, 10:47

ANKARA (AA) - Kablo üreticileri, yurt içi satışta ve ihracatta zorunlu hale gelen uygunluk belgesi ve tip test raporunu Türk Standardları Enstitüsü'nden (TSE) alabilecek.

Enstitüden yapılan açıklamada, TSE'nin Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktifleri çerçevesinde 11 direktifte "Onaylanmış Kuruluş" olarak hizmet verdiği belirtildi.

Avrupa Komisyonu'nun veri tabanında yayımlanan yeni atama kararı ile TSE'nin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında onaylanmış kuruluş olarak verdiği hizmetlerin kapsamına 80 yeni ürün standardının daha eklendiği bildirilen açıklamada, böylece söz konusu yönetmelik kapsamında enstitünün onaylanmış kuruluş olarak hizmet verdiği standart sayısının 350'ye yükseldiği ifade edildi.

Kablolarla ilgili konunun yeni eklenenler arasında en önemli alan olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Enstitümüz, sektörümüzün yurt dışına ihtiyaç duymadan konuyla ilgili tüm test gerekliliklerine cevap verecek laboratuvar alt yapısını kurup akreditasyonunu da tamamlayarak TS EN 50575 'Güç, kontrol ve haberleşme kabloları-inşaat işlerinde genel uygulamalar için yangın gerekliliklerine tepki vermeye tabi' standardında, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında 'Sistem 1 Onaylanmış Kuruluş' ve 'Sistem 3 Onaylanmış Laboratuvar' olarak atandı. TSE böylece, 'TS EN 50575 Güç, kontrol ve haberleşme kabloları' kapsamında ülkemizin ilk ve tek onaylanmış kuruluşu oldu.

Avrupa Komisyonu 1 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında kablolara CE işareti taşıma zorunluluğu getirmişti. Bu atamayla birlikte, ülkemizdeki kablo üreticileri, yurt içi piyasaya arz ve ihracatta zorunlu hale gelen uygunluk belgesi ve tip test raporunu TSE'den alabilecek. Ayrıca, aynı atama ile TSE Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında 'TS EN 16034 Yangın kaçış yolu kapıları’, 'TS EN 331 Vanalar', 'TS EN 14800 Metal hortum takımları', 'TS EN 13341 Yerüstü termoplastik statik tanklar' ürünlerinde de ülkemizin ilk ve tek onaylanmış kuruluşu oldu."




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