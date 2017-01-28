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Harden'dan tarihe geçen "triple-double"

28 Ocak 2017 Cumartesi, 11:10


ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) James Harden'ın performansıyla birçok rekora imza attığı maçta Houston Rockets, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 123-118 yendi.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Wells Fargo Center'da Philadelphia 76ers'ın konuğu olan Houston Rockets, rakibini 123-118 yenerek sezonun 35. galibiyetini elde etti.

Rockets'ta James Harden karşılaşmayı 51 sayı, 13 ribaunt ve 13 asistle tamamlayarak takımına galibiyeti getirirken, birçok rekora da imza attı.


- Harden'ın rekorlar maçı

NBA tarihinde 50 sayı ve üzerinde yapılan 9 "triple-double"ın 2'sini bu sezon Harden gerçekleştirdi ve NBA'de bir sezonda iki kez bunu başaran tek oyuncu olma başarısını gösterdi.

Bir sezonda 40 sayı ve üzerinde atarak 5. kez "triple-double" yapan Harden, Oscar Robertson'ın 1963-64'te bu alanda kırdığı rekoru da egale etti. Harden, yine Robertson'dan sonra ligin ilk 50 maçında 1400 sayı, 500 ribaunt ve 500 asist barajını aşan tek oyuncu oldu.

Bu sezon 28'inci mağlubiyetini alan Sixers'ta Joel Embiid 32 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist, T.J. McConnell ve Gerald Henderson 13'er sayı, milli oyuncu Ersan İlyasova ise süre aldığı 22 dakikada 4 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle oynadı.


- Pelicans'tan sürpriz galibiyet

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde New Orleans Pelicans, konuk ettiği sezonun formda takımlarından San Antonio Spurs'u 119-103'le geçerek sürprize imza attı.

Sezonun 19. galibiyetini alan Pelicans'ta Jrue Holiday 23 sayı ve 11 asist, Anthony Davis 16 sayı ve 22 ribauntla "double-double" yaparken, Terrence Jones ise 21 sayı ve 7 asistle skora katkı verdi.

Spurs'te Kawhi Leonard 23 sayı, 6 ribaunt ve 6 asistle takımın en skoreri oldu. LaMarcus Aldridge 14 sayı ve 14 ribaunt, David Lee ise 13 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yapsa da takımının 10. mağlubiyetini engelleyemedi.


- Cavaliers zorlanmadı

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, lider Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da ağırladığı son sıradaki Brooklyn Nets'i 124-116'lık skorla geçti.

Cavaliers'ta LeBron James 31 sayı ve 11 asistle, Kevin Love 13 sayı ve 14 ribauntla, Tristan Thompson 10 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı. Kyrie Irving ise 28 sayı ve 6 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 37. mağlubiyetini alan 9 galibiyetli Nets'te Sean Kilpatrick 18, Bojan Bogdanovic 17 sayı, Randy Foye ve Isaiah Whitehead ise 16'şar sayı kaydetti.

NBA'e 7 maçla devam edilecek.


- Sonuçlar

Indiana Pacers-Sacramento Kings: 115-111

Boston Celtics-Orlando Magic: 128-98

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 124-116

New York Knicks-Charlotte Hornets: 110-107

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 102-86

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 86-112

Chicago Bulls-Miami Heat: 88-100

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 119-103

Philadelphia 76ers-Houston Rockets: 118-123

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 112-109

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