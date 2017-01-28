Termal su ile domates üretiyor

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BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde kurulan serada, domates üretimi yapan ziraat teknikeri Mehmet Sıddık Yıldız, kış aylarında seranın ısıtmasını termal su ile sağlıyor.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaliteli, organik ve ilaçsız domates ürettiklerini belirtti.

Yıldız, serada, termal su ile hormonsuz domates ürettiklerini kaydederek, daha önce Antalya ve Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde seracılık işini yaptığını, 2 yıldır Sason ilçesinde serada domates ürettiklerini söyledi.

Kaplıca yanında kurdukları serada yılda 125 ton civarı ürün aldıklarını belirten Yıldız, 6 dönümlük alanda üretim yaptıklarını bildirdi.

Hem ülke ekonomisine bu şekilde katkıda bulunmaya çalıştıklarını hem de istihdam olanağı yarattıklarını kaydeden Yıldız, şunları kaydetti:

"Seranın ısıtmasını kış aylarında kaplıca suyu ile sağlıyoruz. Bölgede seracılık fazla gelişmemiş, fazla tanıtımı yapılmadığı için geri kalmış. Desteklenmesi halinde kaplıca bölgesinde üretim artırılabilir. Kaplıca suyunun yaklaşık 50 dönümü besleyebilecek kapasitesi var."

Serada yetiştirdikleri domateslerin çevre illere satışını yaptıklarını dile getiren Yıldız, pazar sıkıntısı çekmediklerini, ürettikleri domateslerin tümünün müşterilerinin hazır olduğunu aktardı.

Yıldız, özellikle Şırnak, Bitlis, Van, Diyarbakır ve bağlı ilçelerden yoğun bir talep olduğunu, siparişleri yetiştirmekte zorluk çektiklerini sözlerine ekledi.



