Yüksekova'da hasta kurtarma operasyonu

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan 70 yaşındaki Mehmet Tahir Gözey, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kadıköy köyüne bağlı Kalemli mezrasında rahatsızlanan kalp hastası Gözey, yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götürülemedi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye hareket eden 112 Acil Servis ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle köye ulaşamayınca İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekiplerinden destek istedi.

Yüksekova Kaymakamlığınca bölgeye yönlendirilen ekipler, 4 saatlik zorlu çalışmanın ardından hastanın bulunduğu köye ulaştı.

İlk müdahalenin ardından sedyeyle ambulansa taşınan Gözey, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hasta yakını Servet Unsalan, yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye gelemediklerini, bu nedenle sağlık ekiplerinden yardım istediklerini söyledi.

Köyde kar kalınlığının bir buçuk metreye ulaştığını aktaran Unsalan, "Hastamız, aynı zamanda astım hastası. İki gündür rahatsız. Yollar kapalı olduğu için hastaneye götüremedik. Ambulansı çağırdık. Sağolsunlar geldiler. Hastamızı hastaneye göndereceğiz. Ekiplere teşekkür ederiz. Çok emek sarf ettiler. Allah onlardan razı olsun." dedi.