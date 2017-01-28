Trabzonspor ile Gaziantepspor 62. randevuda

TRABZON (AA) - Trabzonspor ile Gaziantepspor, yarın Şenol Güneş Kompleksi'nde yapacakları maçla ligde 62. kez karşı karşıya gelecek.
Bugüne kadar iki takım arasında yapılan 61 maçta bordo-mavili ekibin galibiyetlerde 31-14 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 16 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakip fileleri 108 kez havalandırırken, kalesinde 62 gol gördü.
- Trabzon'da tek yenilgi
Karadeniz temsilcisi, Trabzon'da oynadığı 30 karşılaşmada sadece 1 kez yenildi. Bordo-mavililer, 22 maçı kazanırken, 7 müsabakada ise rakibiyle berabere kaldı.
Sahasındaki tek yenilgiyi 1998-99 sezonunda 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavili ekip, 17 sezondur rakibine evinde yenilmiyor.
Ligin ilk yarısında oynanan maçı Gaziantepspor, evinde 1-0 kazanmıştı.
Bordo-mavililer, rakibini 1981-1982 ve 1996-1997 sezonlarında 5-0, 1992-1993 sezonunda ise 6-2'lik skorla yenerek en farklı galibiyetlere imza atan taraf oldu.