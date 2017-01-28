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Doğu Anadolu'da ulaşıma kar engeli

28 Ocak 2017 Cumartesi, 11:45
Doğu Anadolu'da ulaşıma kar engeli

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle 2 bin 21 mahalle ve köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Bölge genelinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ile soğuk hava, ulaşımı aksatıyor.

Ağrı'da, tüm köy yollarıyla bağlantı kurulamıyor.

Kar yağışı dolayısıyla Erzurum'da 973 mahallenin yanı sıra Ağrı'da 562, Erzincan'da 173, Tunceli'de 137, Kars'ta 100, Iğdır'da 60 ve Ardahan'da 16 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediyelerin karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

- Ardahan

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ile birlikte, karla mücadele de aralıksız sürüyor.

Özellikle iki gündür etkili olan kar, yükseklerde tipiye dönüştü. Tipiden dolayı açılan birçok köy yolu, aynı gün içinde yeniden ulaşıma kapanıyor.

Ardahan İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı ve tipiye rağmen karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

Merkeze bağlı köylerde karla mücadelede yoldan çıkan birçok araç da kurtarıldı.

Karla mücadele ekip sorumlusu Mehmet Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'da kapanan yolları aynı anda açmak istediklerini belirtti.

İl geneli kapanan 22 köy yolunun 19'unu yarım gün içinde açtıklarını vurgulayan Özdemir, "Burada bizim sıkıntımız tipi. Tipi olunca açılan yollar yeniden kapanabiliyor. Örneğin bugün öğleye kadar bize bildirilen köy sayısı 22'idi. Bunlarla ilgili çalışma başlattık. Bunlar açıldı diyoruz ama hemen bir saat sonra yeniden kapanan köy sayısı artabiliyor." dedi.

Özdemir, köy yolları ile ilgili çalışmaları yaparken, önceliklerinin acil durumlar olduğunu sözlerine ekledi.

- Ağrı

Kar yağışı ve soğuk hava, Ağrı ile ilçelerinde de etkili olmaya devam ediyor.

Yoğun kar yağışı, Doğubayazıt ilçe merkezi ve tarihi İshak Paşa Sarayı çevresinde zaman zaman tipiye dönüşüyor.

Sarayın yüksek kesimlerine zincirsiz araçların gitmesine izin verilmezken. Doğubayazıt ilçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti.

Sarıgül Mahallesi'nde kar ve soğukların etkisiyle donan su kanalları buzdan şelalelere dönüşürken yüksekliği yaklaşık 3 metreyi bulan buz kütleleri oluştu.

Eleşkirt ilçesinde etkili olan tipi, ulaşıma kapandıktan sonra açılan yolları yeniden kapattı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan ve 2 gün süren çalışmalarla açılan 55 köy ve 3 mahalle yolu, 2 gündür etkili olan ve gece şiddetini artırarak devam eden tipi nedeniyle yeniden ulaşıma kapandı.

Eleşkirt Özel İdare Müdürü Celal Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kapanan yolların ulaşıma açılması için ekiplerinin aralıksız olarak çalışmalarına devam ettiğine işaret ederek, "Köylerimizde acil hasta olması ihtimaline karşı çalışmalarımız sürüyor. Tüm yollarımızı ulaşıma açmak için çaba sarf ediyoruz." dedi.

İlçe esnafından Nejdet Yazar, 2 gündür kar ve tipi etkili olduğunu vurgulayarak, "Köy yollarının tümü kapalı olduğu için işlerimiz kesik. Belediye mahalle yollarını açmasına rağmen bu gece yeniden ulaşıma kapandı. Kar yağışı ve tipi hayatı durdurmuş vaziyette. Çarşımız boş, insanlar yok, Allah yardım etsin." ifadesini kullandı.


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