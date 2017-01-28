Ankara Numune Hastanesine "Rose Of Paracelsus Onur Ödülü"

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ANKARA (AA) - Dünyanın en önemli ve en kapsamlı sağlık fuarlarından biri olarak kabul edilen Arap Sağlık Fuarı'na davet edilen Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine, "Rose Of Paracelsus Onur Ödülü" ve "En iyi Tıbbi Uygulama Akreditasyon Sertifikası" verilecek.

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Dubai'de 30 Ocak-2 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 42. Arap Sağlık Fuarı kapsamında Avrupa Tıp Derneği (EMA) ve Avrupa İş Dünyası Birliği (EBA) ortaklığıyla düzenlenecek "En İyi Tıbbi Uygulama Özel Oturumu"na davet edilen Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, EMA ve EBA’nın ortaklığında verilen, sağlık alanında uluslararası bir ödül olarak kabul edilen "Rose Of Paracelsus Onur Ödülü" ve "En iyi Tıbbi Uygulama Akreditasyon Sertifikası" almaya layık görüldü.

EMA Başkanı Dr. Vincenzo Cotigliola’nın başkanlık edeceği, "En İyi Tıbbi Uygulama Özel Oturumu"nda Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Nurullah Zengin tarafından hastanenin tanıtımına ilişkin bir sunum yapılacak.

Hastane ödüle, EMA ve EBA Sokrates Komitesi üyelerinin tavsiyeleri ile ulusal ve uluslararası belgelendirme kuruluşlarının, bölgesel ve ulusal derneklerin, kongre, sergi ve sağlık turizmi uygulayıcılarının görüşleri alınarak aday gösterildi ve Arap Sağlık Fuarındaki özel oturuma davet edildi.

Ödüle uygunluk değerlendirilirken, hastanenin tıbbi hizmetleri, ulusal ve uluslararası akreditasyon belgeleri, araştırma veri tabanı, hizmetlerde profesyonellik, eğitim ve yönetsel becerileri, uluslararası ve ulusal sağlık programlarına katılımı, olumlu hasta görüşleri, tedavi hizmetlerinde güvenirlik, modern ve teknoloji destekli sağlık hizmeti uygulamaları, gerçekleştirdiği sosyal projeler, hasta memnuniyetini hedef alan uygulamaları, web sitesindeki bilgiler, sosyal medyadaki görünürlük faaliyetleri dikkate alındı.



