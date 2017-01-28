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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Kırklareli'nde FETÖ/PDY soruşturması

28 Ocak 2017 Cumartesi, 11:49

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 askeri personel tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce geçen hafta örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen Kırklareli Jandarma Komutanlığında görevli astsubay çavuş Y.B, E.E.K, uzman çavuş F.D. ile üsteğmen H.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.




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