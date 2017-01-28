Telefoncuya "kebap zırhıyla" saldırdı

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ADANA (AA) - Adana'da bir kişinin, cep telefonu bataryası yüzünden tartıştığı telefoncuya kebap yapımında kullanılan ve "zırh" adı verilen kesici aletle saldırma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kent merkezinde cep telefonu satan iş yerine giden Halil O, satın almak için denediği bataryaların çalışmaması üzerine iş yeri sahibi Gökhan Paşa'yla tartıştı. Kısa süreli arbedenin ardından Halil O, iş yerinden ayrıldı.

Bir süre sonra iki "kebap zırhıyla" geldiği iş yerinin vitrin camını kırarak tezgaha zarar veren Halil O, elindeki zırhlardan birini de Paşa'ya fırlattı.

Saldırıdan yara almadan kurtulan Paşa, müdahale ettiği şüphelinin iş yerinden kaçmasının ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Paşa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldır cep telefonu sattığını belirterek, "Şikayetçi olduktan sonra Halil O'nun bize saldırdığı zırhları bir kasaptan çaldığını öğrendim. Bu kişi herkese zarar verebilir. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz." diye konuştu.

- Saldırı anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde Halil O'nun, arkasına sakladığı kesici aletlerden biriyle iş yerinin kapısında bekleyen komşu esnaftan Osman Kayhan'a vurmaya çalışması ve Kayhan'ın kaçması yer alıyor.

Kayıtların devamında iş yerinin vitrin camını kıran şüphelinin içeri girerek cam tezgaha vurması, ardından elindeki zırhı Gökhan Paşa'ya fırlatması ve Paşa'nın Halil O'yu sarılarak dışarı çıkması görülüyor.